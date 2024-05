Prime vittorie per gli studenti pro Palestina - diverse università si impegnano a rivedere i rapporti con Israele e industria delle armi

Eurovision 2024 - fischi contro Israele durante l'esibizione di Eden Golan - il pubblico : "Palestina libera" - VIDEO All'Eurovision 2024 nuove contestazioni contro Israele, tantissimi i fischi e i buu per Eden Golan, la cantante che rappresenta il Paese all'evento canoro. Quando l'artista è salita sul palco di Malmo per le prove e durante la sua esibizione nella ...

Tensione all’Eurovision Song Contest - fischi a Israele e cortei pro Palestina a Malmö Si canta, non si fischia. L’European Broadcasting Union era stata chiara: niente politica a Malmö. Ma come fai a tenere le tensioni globali fuori dall’Eurovision Song Contest? Il festivalone iperpop e ultratrash (per l’Italia, finalista di diritto, ...