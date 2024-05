Il latte di ippopotamo è davvero rosa?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il mito deldell’Da anni circola in rete la voce che ildell’sia, ma ècosì? National Geographic ha affrontato l’argomento smentendo questa credenza diffusa. Il colore reale deldiContrariamente alla credenza popolare, ildell’è bianco o crema, come quello di altri mammiferi. Non esiste alcuna prova che supporti l’idea del. La verità sul “sudore” dell’Il cosiddetto “sudore” degli ippopotami non è sudore né sangue, ma una secrezione cutanea che contiene composti antibiotici e antimicrobici. Questa sostanza svolge un ruolo fondamentale nella ...