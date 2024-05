Perché la finale di Coppa Italia non poteva essere spostata al 2 giugno

Chiusa la prima mattinata della Coppa del Mondo di canoa velocità a Szeged, in Ungheria, dopo i due giorni dedicati alle gare preolimpiche. L’Italia ha lasciato il suo graffio in questa prima tornata, riuscendo a far sentire la propria ...

Atalanta tra Europa League e Coppa Italia: appuntamento con la storia - Atalanta tra Europa League e coppa Italia: appuntamento con la storia - L’Atalanta ragiona così, e così il 22 giocherà la seconda finale in una settimana, la prima della sua storia in una coppa europea. Tutti a Roma, prima, perché c’è una coppa Italia da vincere, ...

Juve Salernitana, ci sarà un cambio in attacco DECISIONE presa - Juve Salernitana, ci sarà un cambio in attacco DECISIONE presa - Come rivelato da Sky Sport, Massimiliano Allegri medita di fare qualche cambio in attacco per Juve-Salernitana in vista della finale di coppa Italia. Infatti, Arek Milik potrebbe avere una chance dal ...

Paternò: la probabile formazione anti-Solbiatese - Paternò: la probabile formazione anti-Solbiatese - Allo stadio “Bozzi” di Firenze dalle ore 15 protagoniste Solbiatese e Paternò, gara valevole per la finale della coppa Italia Dilettanti. Il regolamento è quello classico, in caso di parità nei 90 ...