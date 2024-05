Marsiglia eliminato dall’Atalanta - Aubameyang scoppia IN LACRIME! La REAZIONE a fine partita fa il giro del web – VIDEO

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ladi Pierre-Emerick, attaccante del, all’eliminazione dall’Europa League. I dettagli La sconfitta delper 3-0 contro l’Atalanta, che ha decretato l’eliminazione dei francesi dall’Europa League, ha lasciato il segno in Pierre-Emerick. L’attaccante si è infatti lasciato andare in un disperato pianto ripreso dalle telecamere di Canal+ al termine della

Una serata storica per Bergamo, i bergamaschi e i tifosi della Dea. Un sogno, un traguardo, un obiettivo chiamato finale, la prima in Europa...

