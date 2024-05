Sinner - Alcaraz e Medvedev non si sono ritirati a causa del vaccino anti-Covid

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il 9 maggio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto un messaggio via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su X il giorno prima che rivelerebbe «la Verità (sui sieri Mrna)» arrivata «dal mondo del tennis». Secondo quanto si legge, alcuni dei tennisti più forti al mondo, tra cui Jannik, Carlos, Daniile Jiri Lehecka si sarebberoda alcune competizioni internazionali adi infortuni che sarebbero statiti dal-19. Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia infondata. Il tennista italiano Janniksi è ritirato il 1 maggio 2024 dalla competizione Masters-1000 di Madrid per un problema all’anca che aveva accusato ...

