L’infermiera italiana MSF racconta l’inferno di Rafah | “Siamo sotto le bombe - aiuti insufficienti”

(Di venerdì 10 maggio 2024) Martina Marchió, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a: "La scorsa notte leisraeliane sono cadute vicino al nostro compound. Gli operatori umanitari non possono né entrare né uscire dalla città e i rifornimenti arrivano col contagocce, in particolare medicinali, cibo, acqua e carburante".

