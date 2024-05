Eurovision e la gaffe Rai | pubblicati i dati sul televoto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – “In merito alla pubblicazione dei risultati della seconda semifinale diSong Contest 2024, nei titoli di coda di tale semifinale, Rai precisa che si è trattato di un inconveniente tecnico a seguito del quale sono stati erroneamente evidenziati in grafica alcuni– del tutto parziali – del voto nazionale italiano”. Lo comunica la Rai in una nota. “Tali risultati, ai sensi del Regolamento del 68moSong Contest, possono essere resi pubblici solamente dopo la serata finale. Rai si è prontamente scusata con i vertici Ebu e ritiene che tale inconveniente non infici la regolarità del risultato finale. I votisono infatti incompleti. Rai ha in ogni caso già parlato con Ebu, confermando il proprio impegno al pieno rispetto di tutte le regole per il resto dell’evento”, ...

Eurovision finale con Angelina Mango: scaletta, dove vederlo in tv e tutte le info - eurovision finale con Angelina Mango: scaletta, dove vederlo in tv e tutte le info - La finale dell'eurovision 2024 sarà trasmessa in diretta sulla Rai: l'appuntamento è live in prima serata l'11 maggio su Rai1, Rai Radio 2 e in streaming (gratis) su RaiPlay. A commentare dall'Italia ...

Rai sul pasticcio televoto dell’Eurovision: «Dati parziali erroneamente evidenziati» - Rai sul pasticcio televoto dell’eurovision: «Dati parziali erroneamente evidenziati» - Dopo il pasticcio avvenuto ieri sera durante la seconda finale dell’eurovision Song Contest, con la rivelazione dei dati del televoto non consentita dal regolamento della manifestazione canore europea ...

Angelina Mango conquista l’Eurovision con il Look firmato Etro, che stile! - Angelina Mango conquista l’eurovision con il Look firmato Etro, che stile! - Angelina Mango porta “La Noia” sul palco dell’eurovision con un look curato da Nick Cerioni per Etro, che stile.