Vacanze | è arrivato il momento di prenotare il traghetto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Viaggi e: le compagnie Moby e Tirrenia festeggiano le mamme con il 100 per cento di sconto sulIn occasione della Festa della Mamma, le compagnie di navigazione Moby e Tirrenia hanno deciso di celebrare in grande stile, offrendo una promozione senza precedenti che coinvolge non solo le mamme, ma anche papà, figli, nonni, zii e tutti coloro che desiderano viaggiare insieme. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per tutte le famiglie e i gruppi di amici che vogliono esplorare le bellezze del Mediterraneo.per le: le offerte sono davvero imperdibili La promozione prevede uno sconto del 100% sulla tariffa del passaggio ponte per il secondo passeggero adulto accompagnato da un bambino dai 4 agli 11 anni o da un altro adulto pagante. Questa offerta è valida per prenotazioni ...

