Corruzione | Toti muto davanti a gip - nessuna dichiarazione spontanea

Genova , 10 mag. – (Adnkronos) – Per i magistrati il governatore avrebbe accettato da Aldo e Roberto Spinelli “le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro” e in cambio si sarebbe impegnato ad “agevolare” gli ...

“Per i fan faccio un primo piano del sedere”: l’allenatore di tennis Ivano Rolando a processo per violenze sessuali - “Per i fan faccio un primo piano del sedere”: l’allenatore di tennis Ivano Rolando a processo per violenze sessuali - La tennista Giulia Pairone lo ha denunciato per fatti commessi quando era ancora minorenne. La difesa nega: "Alterazione della realtà" Una carriera in rampa di lancio segnata per sempre da abusi, fisi ...

Toti si avvale della facoltà di non rispondere al Gip - toti si avvale della facoltà di non rispondere al Gip - Genova , 10 mag. (askanews) - Il presidente della Regione Liguria Giovanni toti, agli arresti domiciliari da martedì nella sua casa di Ameglia con ...

Inchiesta Liguria, Toti non risponde al gip durante l'interrogatorio - Inchiesta Liguria, toti non risponde al gip durante l'interrogatorio - È terminato dopo poco meno di mezz'ora l'interrogatorio di garanzia di Giovanni toti davanti al gip genovese Faggioni nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria. Il governatore si è ...