Bologna - rapina in pizzeria armati di machete | beccati quattro minorenni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sono stati identificati iresponsabili di unainavvenuta lo scorso 29 aprile, poco dopo mezzanotte, in via Toscana a. A viso scoperto, 4 persone, di origine straniera,di unhanno minacciato il titolare portando via 200 euro di fondocassa e due cellulari, allontanandosi poi a bordo di un'auto. Grazie alle immagini delle telecamere è stato possibile identificare i responsabili: si tratta di treospiti presso comunità e un quarto neo maggiorenne. Le perquisizioni svolte presso la comunità hanno consentito di sequestrare il vestiario indossato dagli indagati nel corso della. È stata anche rinvenuta l'auto utilizzata, che è risultata rubata: qui era nascosto il. Due ...

Bologna , 4 maggio 2024 - Due arresti per rapina per due ragazzi di origine tunisina rispettivamente di 31 e 26 anni. I fatti risalgono al 29 dicembre scorso, quando i due giovani sono entrati in una abitazione, che ospita minori stranieri, in via ...

INTANTO in tv - le puntate Clima estremo strano ma vero sport cronaca politica dal mondo dai social - INTANTO in tv - le puntate Clima estremo strano ma vero sport cronaca politica dal mondo dai social - Pubblicato il video della rapina in una pizzeria di bologna da parte di un gruppo di giovanissimi armati di machete lo scorso 29 aprile ...

Rapina violenta in pizzeria: catturati 4 ragazzini - rapina violenta in pizzeria: catturati 4 ragazzini - Un bottino da 200 euro e due cellulari quello di una rapina in una pizzeria da asporto in via Toscana con la cattura di 4 ragazzi, un 18enne e tre minorenni. L'intervento delle volanti, prima, e della ...

Puntano il coltello per rubare la bici. Arrestati due ragazzini - Puntano il coltello per rubare la bici. Arrestati due ragazzini - A Reggio Emilia in zona stazione due minorenni hanno puntato l'arma contro il proprietario di una bicicletta che intendevano rubare ...