Meloni vs Schlein - il duello tv da Bruno Vespa il 23 maggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 102024, 15:31 Se ne parlava da mesi e ora, in vista delle elezioni europee, arriva la conferma ufficiale. La presidente del Consiglio, Giorgia, e la segretaria del Partito democratico, Elly, terranno un vero e propriotv il prossimo 23. Oggi è arrivata la conferma ufficiale della L'articolo proviene da Il Difforme.

AGI - Il confronto tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Segretaria del PD Elly Schlein si svolgerà giovedì 23 maggio . Sede del dibattito sarà la trasmissione " Porta a Porta " di Bruno Vespa. Lo fanno sapere in una nota congiunta i ...

Sarà il 23 maggio il giorno del duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Le due leader si confronteranno nel salotto di Porta a Porta , con la moderazione di Bruno Vespa, quindici giorni prima dell’apertura delle urne per le Europee , in ...

Meloni contro Schlein: arriva la data ufficiale del confronto televisivo - meloni contro schlein: arriva la data ufficiale del confronto televisivo - Il confronto televisivo tra Giorgia meloni e Elly schlein si terrà il 23 maggio a ‘Porta a Porta’ su Rai, condotto da Bruno Vespa. Il tanto atteso confronto televisivo tra il presidente del Consiglio, ...

Europee, il confronto tv tra Meloni e Schlein da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - Europee, il confronto tv tra meloni e schlein da Vespa: dove vederlo, quando e a che ora - Il confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia meloni e la segretaria del Pd Elly schlein si svolgerà giovedì 23 maggio. Sede del dibattito sarà la trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa.

Meloni-Schlein, il confronto tv per le europee a Porta a porta: ecco quando - meloni-schlein, il confronto tv per le europee a Porta a porta: ecco quando - Alla fine il confronto televisivo tra Giorgia meloni ed Elly schlein, si farà. Il duello in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 ...