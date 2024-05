Procreazione assistita - ok impianto embrione anche in caso di decesso o separazione

Il documento del ministero alla Salute accoglie le indicazioni della Corte Costituzionale e per la prima volta prevede un canone per la crioconservazione

Roma, 10 maggio 2024 – C’è una novità importante nell’ambito della Procreazione medicalmente assistita (pma). Il consenso non potrà essere revocato e la donna potrà ri chiedere l’impianto dell’embrione anche in caso di cessazione del rapporto con ...

Procreazione assistita, in Gu le nuove linee guida - procreazione assistita, in Gu le nuove linee guida - Se c’è stato il consenso alla procreazione medicalmente assistita, questo non può essere revocato. La donna può chiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner è morto o se il rapporto è finito.

Procreazione assistita, nuove linee guida pubblicate dal Ministero della Salute: cosa cambia per le donne - procreazione assistita, nuove linee guida pubblicate dal Ministero della Salute: cosa cambia per le donne - Il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale contenente le nuove linee guida per la procreazione assistita, come richiesto dalla legge n.40 del 2004. Le novità ...

