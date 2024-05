Campi Flegrei - nuova scossa di magnitudo 3 7 Doppia scossa di terremoto anche in provincia di Reggio Calabria

(Di venerdì 10 maggio 2024) A tre giorni dall’ultima, la terra deitorna a tremare. Alle ore 13.25 di oggi, venerdì 10 maggio, è stata registrata unadi3.7, avvertitaa Napoli. Alle 13.29, ha fatto sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata una seconda, di1.7, sempre con epicentro nella zona dei. May 10, 2024 IlinLa Campania non è l’unica regione italiana dove oggi la terra ha preso a tremare. Alle 11.54 si è verificato infatti un...

Terremoto in Calabria, magnitudo 3.5 epicentro a Delianuova. Avvertito anche a Reggio - Terremoto in Calabria, magnitudo 3.5 epicentro a Delianuova. Avvertito anche a Reggio - A tre giorni dal terremoto ai campi Flegrei, una scossa è stata avvertita alle 11.54 di oggi a Reggio Calabria. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento magnitudo 3.5, avvenuto a 7 km ...

