WWE | Ecco la nuova Wyatt Family - grandi piani per il debutto della stable

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il mistero dei QR Code che, più o meno nascosti, compaiono nel corso delle puntate WWE stanno alimentando l’eccitazione dei fan, soprattutto durante Backlash, dato che il numero riportato dal codice svela un messaggio criptico se viene chiamato. Ovviamente, tutti non vedono l’ora di arrivare alla fine di questo misterioso viaggio, ovvero illa data Come vi abbiamo raccontato precedentemente, “tutti i codici QR presenti nella programmazione WWE degli ultimi tempi portano, come avrete capito, a un nuovo gruppo che si baserà sulla proprietà intellettuale di Bray”. Lasarà con tutta probabilità composta da Bo Dallas, Nikki Cross, Dexter Lumis, Joe Gacy e Erick Rowan, e sembra sia finalmente ...