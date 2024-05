Al vertice G7 di metà giugno , in programma fra il 13 ed il 15 giugno nel brindisino, sarà presente anche il papa . Francesco sarà presente, in particolare, alla sessione sull:intelligenza artificiale . Ne ha data notizia la presidente del Consiglio, ...

È sull’economia che Meloni ha il fianco scoperto. Il governo di qui in avanti sarà ingaggiato in una lunga corsa ad ostacoli. Il più alto sarà la Finanziaria del 2025

Lunedì 10 giugno papa Francesco in visita in Campidoglio - "Non credo di svelare nulla di segreto nel dirvi che il prossimo 10 giugno il papa sarà in visita in Campidoglio", ha detto il cappellano della ...

Alluvione: il ricordo a Faenza il 15 giugno dopo le elezioni - Il 15 giugno al PalaCattani di Faenza (Ravenna) si terrà un evento per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti immediatamente nella fase di emergenza dell'alluvione e anche dopo: Protezione ...

Emanuela Orlandi, le chat tra Chaouqui e monsignor Balda: «Dobbiamo far sparire quella roba e pagare i tombaroli» - Emanuela Orlandi, spuntano delle chat che potrebbero ancora una volta far luce sul caso della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma, mentre rientrava a casa dopo le lezioni ...