I migliori cocktail per la Festa della Mamma

(Di venerdì 10 maggio 2024) Cono mille e più i modi per festeggiare come si deve la propria. Una novità sta nel fatto che le donne, quindi anche moltissime mamme, si stanno avvicinando sempre più al mondo dei drink, deidi cui sono sempre più esperte ed appassionate. Queste le creazioni a loro dedicate da alcuni deibarman d'Italia Dream in Violet Questo ilspeciale ideato da Daniele Celli, Bar Manager del Principe Bar dell'Hotel Principe di Savoia di Milano. Ingredienti: gin, uno sciroppo creato da fiori di lavanda, liquore di violetta e limoneleggero, delicato con una fresca nota agrumata. ?PRETTY WOMAN 10 Corso Como, luogo di riferimento delle serate di Milano, da sempre ha nell'attenzione verso le donne uno dei suoi must. Non poteva quindi mancare una creazione per la ...