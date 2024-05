Meghan Markle - quanto è ricca oggi e quanto lo era prima di sposare il principe Harry | i conti in tasca alla duchessa del Sussex

Una sosta rapida, e poi di nuovo in partenza. Il principe Harry si è fermato a Londra per 72 ore, giusto il tempo di festeggiare gli Invictus Games insieme ai fratelli di Lady Diana. A sorpresa, successivamente, si è incontrato nell’aeroporto ...

Meghan Markle è tornata. Ha raggiunto Harry all’aeroporto di Heathrow a Londra e insieme sono andati in Nigeria , per una visita privata. Il primo impegno è in una scuola e la Duchessa del Sussex esagera, il look è un disastro . Per carità le sta ...

Per il primo giorno di royal-not-royal tour nel paese africano caro ai duchi di Sussex, Meghan opta per un maxi-dress informalmente elegante. Ancora una volta si veste con un colore neutro anche se è lontana anni luce da Buckingham Palace

