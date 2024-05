Europee - confronto tv Meloni-Schlein 23 maggio | da Vespa a ‘Porta a Porta’

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Iltra la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Pd Ellysi svolgerà giovedì 23. Sede del dibattito sarà la trasmissione 'Porta a Porta' di Bruno. Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff. — [email protected] (Web Info)

Schlein-Meloni, confronto tv il 23 maggio a Porta a Porta