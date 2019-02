Diretta Uomini e Donne | oggi il prosieguo del trono di Luigi

Speciale Uomini e Donne : La Scelta Diretta puntata 15 febbraio 2019 : anticipazioni : prosegui la letturaSpeciale Uomini e Donne: La Scelta diretta puntata 15 febbraio 2019: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 15 febbraio 2019 13:08.

Diretta Uomini e Donne : Luigi si scontra con le corteggiatrici : Oggi inizia l'appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e Donne, puntata senza Teresa Langella che domani, in prima serata tu Canale 5, si appresterà a fare la sua scelta tra i corteggiatori Andrea e Antonio. Intanto facciamo un ripasso su ciò che è accaduto settimana scorsa agli altri tronisti. Scontro tra Luigi e le sue corteggiatrici; il tronista ha dichiarato di non aver ancora trovato, tra di loro, il suo ideale di donna, per ...

Diretta Uomini e Donne : la storia ingarbugliata del messaggio di Claire : Terzo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Nell’appuntamento di ieri è proseguito il confronto tra Riccardo e Roberta. Il cavaliere ha deciso d’interrompere la conoscenza con la dama, dichiarando che avrebbe voluto fare questa scelta già nella puntata scorsa. La ragazza, delusa, è tornata nel parterre femminile, ma sarà stata, veramente, messa la parola fine? Staremo a vedere. Intanto è stata riaperta la pagina sullo scandalo che ha ...

Uomini e Donne : Diretta puntata del 12 febbraio - Angela discute con Maria : Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia, condotto da Maria De Filippi. La puntata che andrà in onda oggi, 12 febbraio 2019, a partire dalle ore: 14.45 su Canale 5, sarà dedicata alla seconda parte del Trono Over. La puntata di ieri è stata colma di emozioni, tra il ritorno di fiamma tra Gemma e Rocco. La coppia sta vivendo un momento talmente bello che il cavaliere le ha anche proposto di ...

Diretta Uomini e Donne : Angela e Beniamino protagonisti della puntata odierna : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. L'appuntamento di ieri è iniziato, come di consueto, con lo spazio dedicato a Gemma Galgani. La dama, attualmente, sta attuando una conoscenza con il cavaliere Rocco. I due sono usciti a cena e Rocco ha proposto a Gemma di trascorrere un paio di giorni insieme a Milano da lui o a Torino da lei. La dama è propensa ad accettare l'invito, ma dentro di se sente ancora molta ...

Diretta Uomini e Donne : Rocco vorrebbe vivere con la Galgani : Oggi, con il Trono Over, riprende una nuova settimana di Uomini e Donne. Vediamo insieme cos'è successo la scorsa settimana. L'appuntamento di sette giorni fa è partito con la coppia Gemma e Marcello. I due, prima della puntata, non si erano né visti e né sentiti, per questo motivo, di comune accordo, hanno deciso di non proseguire la conoscenza. Per un cavaliere che va', ce n'è uno che ritorna, infatti Rocco e tornato sui suoi passi, invita la ...

Uomini e Donne - Diretta puntata 8 febbraio : Claudia e Giorgia vanno via : Siamo giunti all'ultimo appuntamento settimanale dedicato al dating show più seguito d'Italia: Uomini e Donne. Durante la puntata di oggi, 8 febbraio 2019, tanti saranno i colpi di scena che ruoteranno, in particolare modo, attorno le vicende amorose di Luigi, Ivan e Lorenzo. Anticipazioni U&D puntata 8 febbraio: Giorgia si elimina, Claudia abbandona lo studio Durante la puntata di oggi, l'ultima della settimana dedicata al Trono Classico, ...

Diretta Uomini e Donne : tra Ivan e Sonia sorgono dei problemi : Seconda e ultima parte, almeno per questa settimana, del Trono Classico di Uomini e Donne. Ieri abbiamo vissuto le dinamiche che si stanno creando tra i corteggiatori e le corteggiatrici di, rispettivamente, Teresa e Luigi. La prima è prossima alla scelta, che verrà svelata con un appuntamento speciale in prima serata, venerdì prossimo su Canale 5. A contendersi "il cuore" della tronista ci sono Andrea e Antonio. Se fino a settimana prossima ...

Diretta Uomini e Donne : per Luigi nascono delle difficoltà : Oggi andrà in onda il primo dei due appuntamenti con il Trono Classico di Uomini e Donne. Settimana scorsa ci siamo lasciati con Lorenzo, che dopo aver fatto la sua "finta scelta" per scoprire la risposta delle sua corteggiatrici Claudia e Giulia, è dovuto correre ai ripari per mettere apposto la situazione. Il tentativo sembra essere andato a buon fine. Il trono di Teresa, invece, è stato abbastanza movimentato. Dopo aver visionato un'esterna ...

Diretta Uomini e Donne : Claire - Gian Battista e l'inganno al programma : Andrà in onda oggi la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri ci siamo lasciati con lo scandalo che ha visto coinvolti il cavaliere Gian Battista e la dama Claire. Infatti un telespettatore del dating show ha inviato all'opinionista Gianni Sperti (in maniera del tutto anonima) un video che ritraeva una chiacchierata, tra Gian Battista e Claire, in un bar. I due progettavano delle finte gelosie e delle finte liti da ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? Cosa è successo in Diretta con Rocco Fredella : Al trono over di Uomini e donne con Maria De Filippi è il momento d'oro del corteggiatore Rocco Fredella, che dopo settimane di instancabile corteggiamento di Gemma Galgani, sembra aver conquistato il ...

Diretta Uomini e Donne : torna il Gemmedì : Nuovo settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto s’inizierà con il Trono Over, vediamo un po’ come ci siamo lasciati settimana scorsa. Gemma Galgani, dopo la “rottura” con Rocco, ha deciso d’iniziare la conoscenza di Marcello, anche se le cose non stanno proseguendo per il meglio, visto che tra i due ci sono delle opinioni abbastanza contrastanti....Continua a leggere

Uomini e Donne - Diretta puntata del 4 febbraio : Gemma dice addio a Rocco : Torna oggi, 4 febbraio 2019, un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la puntata di oggi, in onda su Canale 5 alle 14.45, sarà dedicata al Trono Over e, protagonista indiscussa, sarà la dama torinese Gemma Galgani. ...Continua a leggere

