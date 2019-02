SALVINI A PROCESSO? Se la procura di Catania si rifiuta di far politica

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake news : “Ecco perché il M5s deve autorizzare il processo a SALVINI” : E’ vero che bisogna negare l’autorizzazione al processo contro Matteo Salvini per sequestro di persona nel caso della nave Diciotti perché il governo ha preso una decisione collegiale, perché il governo non si processa, perché è stato un atto politico e comportandosi altrimenti si causerebbe la caduta dell’esecutivo? Questa settimana Marco Travaglio smonta una fake news per il 20esimo appuntamento della seconda stagione ...

Diciotti - Luigi Di Maio non tiene più i suoi. Processo a SALVINI - 'non posso garantire'. Perché SALVINI trema : Non controlla più i suoi, Luigi Di Maio . Sulla Diciotti il M5s prepara l'imboscata in Senato. Il leader ha garantito a Matteo Salvini che in Giunta per l'immunità i rappresentanti grillini voteranno '...

Diciotti - Luigi Di Maio non tiene più i suoi. Processo a SALVINI - "non posso garantire". Perché SALVINI trema : Non controlla più i suoi, Luigi Di Maio. Sulla Diciotti il M5s prepara l'imboscata in Senato. Il leader ha garantito a Matteo Salvini che in Giunta per l'immunità i rappresentanti grillini voteranno "no" alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il ministro degli Interni accusato di seques

SALVINI A PROCESSO?/ Il giurista : ecco perché M5s non può far cadere il governo : Le opposizioni, politiche e mediatiche, sperano che il governo cada sul caso Diciotti. Un errore nel quale M5s non deve cadere

Adesso il 5 Stelle Morra vuole SALVINI alla sbarra : "Diciamo sì al processo - ci giochiamo la credibilità" : "Io credo che dovremmo chiedere al ministro dell'Interno un'accettazione tranquilla delle decisioni della magistratura". A dirlo non è un membro dell'opposizione, ma un alleato di governo della Lega, il senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra. Che, insomma, dice "sì" all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini chiesta dal Tribunale dei ministri di Catania per il caso della nave Diciotti.Un "sì" un po' controcorrente, visto che nel ...

Nicola Morra : "Sì al processo a SALVINI - in gioco la credibilità di M5S" : Nell'aria si respira un No dei 5 stelle all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti e la cosa non piace a Nicola Morra. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia sceglie le colonne del Fatto Quotidiano per esprimere tutto il suo malcontento per la decisione che sta per maturare. Perché per M5S si tratta di un bivio, di uno snodo che non resterà senza strascichi. E secondo Morra votare No ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’intervista – Il presidente dell’Antimafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo SALVINI è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...

Perché la decisione sul processo a SALVINI segna "un prima e un dopo" nella storia M5s : C'è una spaccatura nettissima sul caso Diciotti in casa M5s: il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo...

Fumata nera dentro M5S sul processo a SALVINI per il caso Diciotti. Ma il No avanza : Hai voglia a dire che non c'entra, che non c'è nessuno scambio, che le rette parallele non si incontrano e se si incontrano non si salutano. Il caso Diciotti procede carsico sotto pelle della maggioranza e interseca tutto, dal decretone su reddito e quota 100 che ha preso il via in Parlamento fino alla tenzone senza esclusione di colpi sul Tav. "Chi la pensa così non ha capito niente né di me né del governo. E ...

Il M5s non ha ancora deciso se votare o no per mandare SALVINI a processo : Sul caso Diciotti , approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini , nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', ...

Il M5s non ha ancora deciso se votare o no per mandare SALVINI a processo : Sul caso Diciotti, approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini, nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', osserva qualcuno, ma la lettura delle carte, in attesa della memoria che presenterà il ministro dell'Interno, sembra far emergere in alcuni che l'ipotesi tecnica del 'sì per forza' alla magistratura non sia scontata, ...

Diciotti - sul processo a SALVINI adesso il M5s è in alto mare : Sul caso Diciotti, approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini, nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione "in alto mare", osserva qualcuno, ma la lettura delle carte, in attesa della memoria che presenterà il ministro dell'Interno, sembra far emergere in alcuni che l'ipotesi tecnica del "sì per forza" alla magistratura non sia scontata, perché giuridicamente non corretta.Il ...

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : 'Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo SALVINI' : ' Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza', rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira ...

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : "Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo SALVINI" : "Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza", rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira su La7. Ma il leader della Lega non ha nessuna intenzione di romperla. "A lui conviene continuare a