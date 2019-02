Abruzzo | Salvini invita a votare Lega Pd | Silenzio violato

Regionali in Abruzzo - Salvini rompe il silenzio elettorale con un tweet : #oggivotolega : Magari «la Bestia» è un po’ in affanno, oppure gli oppositori si stanno organizzando anche sui social network, fatto sta che stavolta non c’è il coro di «Vai Capitano» su twitter. Matteo Salvini usa il suo mezzo di comunicazione preferito per fare campagna elettorale mentre in Abruzzo i seggi sono aperti e sul web si scatena una valanga di polemich...

Regionali in Abruzzo - Salvini rompe il silenzio elettorale con un tweet : “#oggivotoLega” : Magari «la Bestia» è un po’ in affanno, oppure gli oppositori si stanno organizzando anche sui social network, fatto sta che stavolta non c’è il coro di «Vai Capitano» su twitter. Matteo Salvini usa il suo mezzo di comunicazione preferito per fare campagna elettorale mentre in Abruzzo i seggi sono aperti e sul web si scatena una valanga di polemich...

Regionali Abruzzo - Salvini su twitter 'Votate Lega'. Il Pd 'Violato il silenzio elettorale' : PESCARA - In barba a ogni regola democratica, neanche il giorno del voto in Abruzzo sfugge all'incessante propaganda social di Matteo Salvini . Il quale, per ben due volte, qualche minuto prima dell'...

Abruzzo : Salvini - 'chi non vota ha già perso - #oggivotolega' : Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini.

Elezioni Abruzzo - tweet di Salvini per chiedere di votare Lega : “Violato il silenzio elettorale” : Questa mattina, mentre in Abruzzo dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni regionali, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha invitato, tramite i social, i cittadini a recarsi alle urne per votare Lega. Numerose le repliche ai suoi tweet: "Hai mai sentito parlare di silenzio elettorale?".Continua a leggere

L'Abruzzo alle urne - Salvini sfida i 5Stelle : Lega primo partito : ... soprattutto i Cinquestelle, , necessità di accelerare la ricostruzione post-trerremoto , Legnini, , di riattivare la locomotiva dell'economia e del lavoro , Marsilio e Legnini, . Per il resto si è ...

Salvini : "Coalizione centrodestra solo per Abruzzo" : "La Lega si è candidata insieme agli altri partiti del centrodestra per dare un Governo all'Abruzzo non è un preludio ad una nuova coalizione politica".Lo ha detto a Vicenza, il vice premier Matteo Salvini sulle alleanze politiche garantendo il Governo resta lo stesso anche "dopo le elezioni europee". "È stato fatto solo per l'Abruzzo - ha concluso Salvini-. Se do la mia parola, la mia parola vale anche oltre i sondaggi".

Abruzzo - la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle : PER SAPERNE DI PIÙ / Abruzzo al voto con l'economia in ripresa grazie all'export, +21%, Insomma sarà interessante vedere i dati. I sondaggi dicono che il centrodestra è davanti agli altri due ...

Abruzzo - la scommessa di Salvini e la conta dei Cinque Stelle : Si voterà con un sistema proporzionale a turno unico con premio di maggioranza. La presidenza della regione andrà al candidato che otterrà un voto più degli altri. Al partito o alla coalizione che lo appoggia viene garantita – grazie al premio – una maggioranza di 17 seggi su 31. Si possono esprimere una o due preferenze. Se si esprime la prima preferenza per un uomo , la seconda deve andare a una donna o viceversa. Non è ...

Regionali Abruzzo - Di Maio sulla sfida M5s-Centrodestra : “Salvini imbarazzato alla conferenza con Berlusconi” : In Abruzzo “c’è un’unica opportunità di cambiamento che è Sara Marcozzi. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini, abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Silvio Berlusconi, e il candidato di Matteo Renzi che è Giovanni Legnini“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, lancia la candidata M5s alle elezioni Regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. Parlando con i cronisti a Roccaraso (L’Aquila), prima tappa ...

Elezioni Abruzzo - la sorpresa Legnini che rischia di incrinare l'asse Di Maio-Salvini : I più impauriti sono i 5 stelle. rischiano di arrivare terzi, nonostante di Maio sia ovunque in Abruzzo, anche ai piedi degli skilift di Roccaraso, mentre Salvini è appena stato a Rivisondoli, in una ...

In Abruzzo - il centrodestra c’è. Ma Salvini marca le distanze : “Non traslabile in altre realtà” : Torna in Abruzzo la foto di famiglia del centrodestra: Matteo Salvini, al fianco di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Ma lo 'stop' del segretario leghista ingiallisce subito l'immagine. "La partita dell'Abruzzo e' molto concreta, e' molto identitaria, non e' traslabile in altre realta''", gela il 'capitano' a chi gli chiede di replicare gli appelli ripetuti degli ex alleati affinche' il centrodestra torni a essere coalizione a livello ...

Salvini in Abruzzo con Meloni-Berlusconi. Ma stop a ritorno coalizione - : Il vicepremier torna insieme agli altri leader del centrodestra per sostenere il candidato alle Regionali Marco Marsilio. Ma giura fedeltà all'alleanza di governo, affermando di voler restare al ...

Voto Abruzzo - il centrodestra si ricompatta; Salvini - Berlusconi e Meloni insieme - i grillini osservano : Il Voto per l’Abruzzo potrebbe mostrare anche a livello nazionale che il centrodestra è ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del centrodestra. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni parlano insieme a Pescara, in vista del Voto del 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta ...