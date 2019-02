La mostra dell' artista comasco Silvio Curti | ' Out of The Blue' | fino al 25 febbraio

Il caso Siemens-Alstom - il Movimento Federalista Europeo : 'la dimostrazione dell'urgenza di un vero governo europeo' : ... creando innanzitutto con gli Stati disponibili un cuore politico capace di agire in modo efficace e democratico per rispondere alle esigenze dei cittadini e per confrontarsi con il resto del mondo; ...

Manuel Bortuzzo - spunta il video che mostra il momento dello sparo : Dopo la confessione avvenuta nella giornata di ieri, dalla mattinata odierna sul web sta circolando il video ripreso da alcune telecamere di sorveglianza che inchioderebbe i due ragazzi, accusati di tentato omicidio dopo aver sparato contro Manuel Bortuzzo. Nel video in questione sono ben visibili Manuel e la fidanzata che indossa una felpa con cappuccio, intenti ad acquistare le sigarette in un distributore automatico. All'interno del video è ...

A Ferrara il fascino della Belle Époque : il 16 febbraio apre la mostra 'Boldini e la moda' : Il legame che il pittore Giovanni Boldini , Ferrara 1842 - Parigi 1931, ebbe con la nascente industria del fascino durante la Belle Époque verrà analizzato dalla mostra ' Boldini e la moda ' che sarà ...

Caso Vannini - gli avvocati dei Ciontoli : 'Dell'omicidio volontario va dimostrata la volontarietà' : "Per poter parlare di omicidio volontario a qualsiasi titolo deve esserci la volontà, va dimostrata la volontà ". A parlare in esclusiva ai microfoni di "Quarto Grado" sono gli avvocati della famiglia ...

Screening neonatale mostrato a Bruxelles da Paola Taverna ecco il modello italiano in UE : Paola Taverna mostra a Bruxelles il modello italiano per lo Screening neonatale Bruxelles – Un unico test per salvare tante piccole vite. È questo lo Screening neonatale esteso, che in Italia è entrato a far parte dei Lea (livelli essenziali di assistenza), ed è quindi oggi obbligatorio e gratuito, grazie alla prima legge del Movimento 5 Stelle approvata in Parlamento dopo una lunga battaglia di Paola Taverna. La legge è stata ...

Ddl Pillon - a Roma i suoi sostenitori hanno mostrato il loro vero volto : quello della violenza : Ieri a Roma, nel I Municipio, i sostenitori del disegno di legge Pillon, uomini legati ai gruppi dei cosiddetti padri separati hanno mostrato il loro vero volto. Era presente il senatore Simone Pillon per l’evento “Famiglia e natalità. Quali politiche per affrontare il drammatico invecchiamento della nostra società” e le attiviste di Non una di meno hanno cominciato una protesta contro chi vuole riportare la società italiana agli ...

È nonna - ma la scambiano tutti per la sorella della figlia. Non li dimostra - ma ecco quanti anni ha : Giovane mamma? No, giovane nonna, anche se si stenta a crederci. E infatti quando cammina fianco a fianco con la figlia le scambiano tutti per sorelle. Si somigliano tantissimo in effetti, portano la stessa taglia e si scambiano di continuo i vestiti. E l’aspetto giovanile e molto glamour di Becky inganna. La figlia, Scarlett Saunders, ha ventidue anni e venti mesi fa l’ha resa nonna mettendo al mondo la piccola Arabella Ray. E se già prima si ...

Il magico mondo delle giostre in mostra a Rovigo dal 23 marzo - tra foto - quadri - carillon e cavalli di legno : Nel Polesine, terra di giostre e giostrai, sta per aprire un'originale mostra dedicata al magico mondo del divertimento in piazza, con una grande tradizione alle spalle. A proporla a Palazzo Roverella ...

Foibe : sindaco Verona - 'mostrata ipocrisia della sinistra - in molti prendano distanze' : Verona, 29 gen. (AdnKronos) - Il sindaco di Verona, Federico Sboarina prende le distanze dalle recenti dichiarazioni dell’Anpi di Rovigo - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sulle Foibe. “La sinistra ha finalmente mostrato la sua ipocrisia di fondo – dichiara Sboarina –. Paladini quando ser

Il nuovo trailer di Destiny 2 ci mostra Ultima Parola e annuncia il ritorno dell'Aculeo : Bungie ha da poco confezionato un nuovo breve trailer dedicato al suo Destiny 2, nel quale possiamo dare un'occhiata all'arma Ultima Parola ma non solo.Come segnala Gamingbolt, il cannone portatile esotico Ultima Parola, già presente nel primo Destiny, appare ancora piuttosto sgargiante nella sua attuale incarnazione e per ottenerlo è necessario completare la missione dell'Armeria Nera, The Draw.Ma il filmato annuncia anche un gradito ritorno, ...

+Europa - Della Vedova primo segretario mostra il simbolo : “Congresso straordinario. Alle europee senza il nome di Emma Bonino” : “Noi Alle elezioni europee andremo così”. Lo ha detto il neo segretario di +Europa Benedetto Della Vedova dopo l’elezione che lo ha proclamato al congresso di Milano mostrando alla platea il simbolo del partito senza il nome di Emma Bonino. Poi, a margine ha commentato: “Il risultato di maggiore gioia è il congresso, è stato straordinario e ha dimostrato che c’è la possibilità di un’alternativa politica nel ...

Giorno della memoria : a Roma Raggi mostra 'testimoni dei testimoni' : 'Il racconto diretto di chi ha vissuto la Shoah non puo' andare perso, va trasmesso alle generazioni future. Perche' la memoria accresce la consapevolezza, genera il futuro. Questo e' il senso ...

Roma. mostra sulla Shoah ideata dai ragazzi dei Viaggi della Memoria : E’ la prima Mostra “esperienziale” nata dalle impressioni e dalle idee degli studenti romani che hanno partecipato ai Viaggi della