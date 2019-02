IMA | AKO Capital incrementa lo short selling

Coppa d'Asia - Osako show : il Giappone è la prIMA finalista - battuto l'Iran 3-0 : il Giappone la prima squadra finalista della Coppa d'Asia 2019 . La nazionale guidata da Hajime Moriyasu ha sconfitto per 3-0 l'Iran di Queiroz e ha staccato il pass per la finalissima che si giocherà ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : quattordici azzurri convocati in DanIMArca. Alice Maria Arzuffi e Jakob Dorigoni a caccia della medaglia : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Tra sabato 2 e domenica 3 febbraio si assegneranno ben cinque titoli, con diversi azzurri pronti a giocarsi le proprie possibilità per centrare una prestigiosa medaglia. Nella giornata di oggi sono state comunicate le convocazioni ufficiali del Commissario Tecnico Fausto Scotti. Saranno quattordici gli atleti italiani a prendere il via nella ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : Jakob Dorigoni sfiora il podio - in ombra le azzurre nell’ultIMA tappa della stagione : Con la tappa olandese di Hoogerheide si è conclusa la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. La formazione italiana si presentava all’appuntamento con diverse ambizioni di podio e con la volontà di testare la condizione in vista dei Campionati Mondiali in programma il 2 e il 3 febbraio a Bogense, in Danimarca. Gli azzurri, reduci da un ottimo fine settimana a Pont-Chateau, hanno fatto registrare un brutto passo indietro pagando ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : la Russia domina la prova a squadre femminile con una super Iakovleva - settIMA una buona Italia : La seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo juniores di Salto con gli sci a Lahti (Finlandia) si è aperta con la netta vittoria della Nazionale russa nel Team Event femminile, trascinata da una fantastica Lidiia Iakovleva (miglior punteggio assoluto individuale in entrambe le serie). La squadra russa composta da Mariia Iakovleva, Aleksandra Barantceva, Anna Shpyneva e Lidiia Iakovleva ha dominato in lungo e in largo la competizione ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : squadra azzurra in cerca di conferme ad una settIMAna dai Mondiali - Jakob Dorigoni e Alice Arzuffi le punte : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross è pronta a vivere il suo epilogo. Dopo la tappa francese di Pont-Chateau, il massimo circuito internazionale si sposta a Hoogerheide, piccolo centro olandese nella regione del Brabante Settentrionale molto vicino al confine con il Belgio, per il nono e ultimo appuntamento del calendario. La Nazionale italiana sarà presente con tredici atleti e cercherà di trovare le migliori sensazioni possibili ad una ...

IMA - AKO Capital incrementa le vendite : AKO Capital, dal 18 gennaio, ha aumentato la posizione ribassista su IMA dallo 0,55% allo 0,60%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Sul listino ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : Stefan Kraft torna alla vittoria dopo due anni! Kobayashi buca la prIMA serie ed è 7° : Stefan Kraft torna alla vittoria in Coppa del Mondo dopo un digiuno di quasi due anni, imponendosi sul trampolino HS134 di Zakopane davanti al norvegese Robert Johansson e al sorprendente nipponico Yukiya Sato al termine di una gara condizionata da condizioni meteo variabili che hanno penalizzato diversi big nella prima serie. Per Kraft si tratta della tredicesima vittoria in carriera nel circuito maggiore, che gli permette di guardare con ...

Masako - la prossIMA imperatrice che ha il coraggio di definirsi «insicura» : Masako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceMasako, la principessa triste sarà imperatriceFossero tutte sincere come lei. Masako Owada, sposa del principe ereditario Naruhito, non ha mai voluto mostrarsi diversa da quel che è. Ex brillante diplomatica con una ...

HOTEL TRANSYLVANIA 2 - RAI 2/ Streaming video del film d'anIMAzione di Genndy Tartakovsky - oggi - 31 dicembre - : HOTEL TRANSYLVANIA 2, la trama e il cast del film danimazione in onda su Rai 2 oggi, lunedì 31 dicembre 2018 diretto da Genndy Tartakovsky.

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : le piccole fuoriclasse di Tutberidze acchiappano tutto. Vince Shcherbakova - seguono Trusova e Kostornaia. Zagitova quinta - Medvedeva settIMA : Con lo straordinario programma libero della categoria individuale femminile si sono conclusi i Campionati Nazionali Russi 2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno andati in scena presso il Palazzo del Ghiaccio della Repubblica di Mordovia di Saransk. In una gara dai risvolti clamorosi a conquistare il podio sono state le tre fuoriclasse ancora non eleggibili nella massima categoria in campo internazionale allenate dal genio della ...

Diretta ⚽ Europa League : dentro o fuori Olympiakos e Milan - ultIMA giornata : dentro o fuori, qualificazione o eliminazione?! Si torna a commentare una gara live dopo Lazio - Milan. L'ultima giornata di Europa League conclude la fase a gironi dove spicca in vetta il Betis Siviglia a 11 punti, il Milan a 10, l'Olympiakos a 7 ed il fanalino di coda Dudelange a 0. Data per scontata la vittoria del Betis e quindi la leadership del girone F, il secondo posto si gioca al Pireo dove al Milan può bastare anche una sconfitta di ...