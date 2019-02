Un Papa fin troppo prudente ad Abu Dhabi

Perché il Papa ha definito Maria 'l'influencer di Dio' : Seicentomila giovani, oltre la metà panamensi, gli altri da 160 Paesi dei 5 continenti, ascoltano attenti il Papa nel Campo San Juan Pablo II, il Metro Park affacciato sul Canale che con le sue chiuse ...

Perché il Papa ha definito Maria "l'influencer di Dio" : Seicentomila giovani (oltre la metà panamensi, gli altri da 160 Paesi dei 5 continenti) ascoltano attenti il Papa nel Campo San Juan Pablo II, il Metro Park affacciato sul Canale che con le sue chiuse segna la costa di Panama e ne fonda l'economia ma con un prezzo alto dal punto di vista dell'identità di questo Paese dell'America Centrale che rappresenta oggi una colonia degli Usa ma anche un terreno diconfronto con la Cina, che ha fatto qui ...

Julen - il dramma senza fine di papà Jose e mamma Victoria : la tragedia del primo figlio : Lo strazio senza fine di José Rossello e Victoria Garcia, i genitori del piccolo Julen, sono stati strappati anche dal secondo figlio. Dopo 13 giorni di scavi nel pozzo, questa notte è giunta la notizia da parte della Guardia Civil spagnola del ritrovamento del corpo del piccolo. Julen, caduto in u

Diretta Ravenna-Triestina/ Risultato finale 2-2 - info streaming : Papa ed Esposito riacciuffano gli alabardati! : Diretta Ravenna Triestina, streaming video e tv: big match nel girone B di Serie C, i giuliani sono secondi mentre i romagnoli occupano il quinto posto.

Diretta Ravenna-Triestina/ Risultato finale 2-2 - info streaming : Papa ed Esposito riacciuffano gli alabardati! : Diretta Ravenna Triestina, streaming video e tv: big match nel girone B di Serie C, i giuliani sono secondi mentre i romagnoli occupano il quinto posto.

Quando Enzo Iacchetti amava Maddalena Corvaglia : «È stato folle finché non mi sono sentito suo papà» : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Los AngelesElisabetta ...

Papa Francesco ha commissariato il coro della Cappella Sistina dopo gli scandali finanziari : dopo i recenti scandali finanziari Papa Francesco ha commissariato la Cappella Musicale Pontificia Sistina. Bergoglio ha, infatti, deciso che il coro più antico del mondo “venga inserito nell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, quale specifico luogo di servizio alle funzioni liturgiche Papali e nel contempo a custodia e promozione della prestigiosa eredità artistico-musicale prodotta nei secoli dalla Cappella stessa per le ...

Il Papa a Panama a fine gennaio - arrivata la Papamobile : E' arrivata, accolta da una grande festa, la Papamobile che sarà utilizzata da Francesco in occasione del suo viaggio a Panama, per la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dal 22 al 27 gennaio. La Papamobile è stata svelata e lunghi applausi hanno accompagnato il gesto. L'auto scoperta è un regalo del popolo panamense.

Nel promo del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni e Papaleo in un gioco di ruoli fino al Teatro Ariston (video) : Il promo del Festival di Sanremo 2019 propone una lunga corsa alla ricerca del Teatro Ariston guidata da Rocco Papaleo. A poco meno di due mesi dall'inizio della kermesse canora in diretta dalla Città dei Fiori, Rai1 inizia la sua promozione con uno spot nel quale non poteva mancare il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni, alla presenza di Rocco Papaleo già annunciato come presentatore del DopoFestival. Per la prima volta, ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo impazzisce/ Lancia oggetti dalla finestra - trasportato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Brosio e Matano - pace a cinque anni dallo scherzo del finto Papa : "Siamo brave persone e ci fermammo" : pace fatta. Paolo Brosio e Frank Matano si sono abbracciati a cinque anni dalla beffa che portò l’ex inviato del Tg4 a cadere nella trappola di Scherzi a parte.Matano si finse un documentarista interessato ad intervistare Brosio su Medjugorie (qui il video). Un confronto che, nel bel mezzo della chiacchierata, venne interrotto dalla chiamata del finto Papa Francesco - eletto da pochi mesi - interpretato da Leonardo Fiaschi.prosegui la ...

Corinaldo - il papà di Mattia - morto alla Lanterna azzurra : “La mia vita è finita. Solo in Italia” : Dolore e rabbia dei parenti delle 6 vittime della strage alla discoteca "Lanterna Verde" di Corinaldo (Ancona) prima del concerto di Sfera Ebbasta, il papà di Mattia Orlandi: "Solo in Italia succedono queste cose. Mio figlio non me lo ridarà nessuno. La vita mia e di mia moglie è finita".Continua a leggere

Corinaldo - il papà di uno dei ragazzi morti in discoteca : "È finita la vita a me e a mia moglie" : "È finita la vita a me e a mia moglie". È straziato dal dolore Giuseppe Orlandi, padre di Mattia, il ragazzo di 15 di Frontone che insieme ad altri 5 giovani è morto nella calca della discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. Solo in Italia succedono queste cose, se è vero che quella è una discoteca che al massimo contiene 300 persone", si sfoga all'uscita dell'obitorio, ad Ancona.VIDEO - Ancona, tragedia ...

Congedi dei genitori : un giorno in più ai papà - le mamme potranno lavorare fino al parto : Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati e per le neo-mamme ci sarà la possibilità di lavorare fino al nono mese. Sono alcune delle misure previste negli emendamenti alla Manovra approvati in commissione.