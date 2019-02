Trivelle | Pd Veneto | Zaia dica no alle estrazioni in Alto Adriatico

Trivelle : Pd Veneto - Zaia continua a tacere - l'ambiente è ultimo pensiero giunta : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - “Ancora Zaia non ha ritrovato la parola: il suo silenzio sulle trivellazioni in Alto Adriatico è imbarazzante: ma è lo stesso presidente che tre anni fa era in prima fila al referendum? Troppo comodo schierarsi a seconda di chi governa. Adesso sta zitto per non entrare