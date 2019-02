Spal e Torino si dividono la posta in palio | finisce 0-0 al Mazza di Ferrara

La Spal non sfata il tabù casalingo Il Torino resiste in 10 uomini : 0-0 : LEGGI LA CRONACA Mazzarri ha una squadra muscolare, infilata peraltro in coppa Italia dalla Fiorentina, manca di genialità e rapidità, rispetto alla fascia europizzabile del campionato. Urbano Cairo ...

Spal-Torino 0-0 - pagelle e tabellino : Spal-Torino, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Spal-Torino 0-0. Poco spettacolo - molti falli e un’espulsione : Sorride solo la Spal che compie un passo verso la salvezza. I ferraresi avrebbero meritato il vantaggio nel secondo tempo,

Spal-Torino 0-0 - Nkoulou espulso - tanti gialli e nessun gol : Niente break europeo per il Toro, punto carico di fiducia per la Spal, GUARDA QUA IL TABELLINO DELLA PARTITA ,. All'ora di pranzo restano all'asciutto Semplici e Mazzarri, in una contesa giocata sul ...

Pagelle Spal-Torino 0-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle Spal-Torino – Reduci da due vittorie nelle rispettive ultime giornate, SPAL e Torino si ritrovano al Mazza a caccia di tre importanti punti per i rispettivi obiettivi. Gli emiliani, che una settimana fa in rimonta hanno sconfitto il Parma, vogliono proseguire la loro corsa alla salvezza. I granata, che arrivavano dall’1-0 inflitto all’Inter, in […] L'articolo Pagelle Spal-Torino 0-0, highlights e tabellino del ...

Serie A : Spal pareggia col Torino (0-0) : 14.25 Finisce pari (0-0) tra Spal e Torino,un punto che permette ad entrambe di muovere la classifica in chiave salvezza ed Europa League. Primo tempo spigoloso (ben quattro ammoniti), con le due squadre che in pratica si annullano a vicenda.Un'occasione per parte con Belotti (Viviano devia in angolo) e Fares (alto di poco).Ad inizio ripresa ci prova Izzo (fuori di poco). Espulso N'Koulou (65'). La Spal prova a forzare i tempi, Torino tutto ...

Spal e Torino non sfondano : il lunch match finisce a reti inviolate [FOTO] : 1/23 Massimo Paolone/LaPresse ...

Spal-Torino 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/23 Massimo Paolone/LaPresse ...

Live Spal-Torino 0-0 : espulso Nkoulou - granata in dieci : SEGUI LA CRONACA Sono 16 i precedenti a Ferrara tra SPAL e Torino in Serie A, con 4 vittorie per parte ed 8 pareggi, tra cui quello dello scorso anno per 2-2 con doppio vantaggio granata di Iago ...

Spal-Torino live dalle 12.30 : granata a caccia dell'Europa : SEGUI LA CRONACA Sono 16 i precedenti a Ferrara tra SPAL e Torino in Serie A, con 4 vittorie per parte ed 8 pareggi, tra cui quello dello scorso anno per 2-2 con doppio vantaggio granata di Iago ...

Spal-Torino LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali SPAL , 3-5-2, : Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valoti, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. All.: Semplici TORINO , 3-5-2, : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; ...

Spal-Torino - le formazioni ufficiali : Spal-Torino, le formazioni ufficiali – Dopo il pareggio della Juventus contro il Parma continua il programma valido per la 22^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Spal e Torino in una partita molto importante per la classifica delle due squadre. La squadra di Semplici è alla ricerca di punti per la salvezza, quella di Mazzarri per l’Europa League. Il tecnico granata ha deciso di puntare nuovamente sulla ...

Spal-Torino : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spal-Torino, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Diretta Spal-Torino ore 12 : 30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : FERRARA - Allo stadio Paolo Mazza, SPAL e Torino scenderanno in campo per il lunch-match della 22esima giornata di serie A. I ferraresi sono reduci dall'incredibile rimonta del Tardini contro il Parma ...