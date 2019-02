: Ultim'ora #Pd, i tre candidati e il nodo alleanze - Cyber_Feed : Ultim'ora #Pd, i tre candidati e il nodo alleanze - TelevideoRai101 : Pd, i tre candidati e il nodo alleanze - Enric0Chessa : Convenzione Pd, parte la corsa a tre -

"Umiliante dover dire ancora che non voglio" con i Cinquestelle,"li ho sconfitti due volte". "Altro che accordi", dobbiamo "riconquistare" quelli che "erano nostri elettori e hanno votato" M5S.E ok a "contributo" di Calenda.Così Zingaretti alla Convenzione Pd. Martina scandisce dal palco:"I miei avversari sono Lega e M5S senza ambiguità". "Se tocca a me farò una segreteria unitaria". E alle primarie vengano solo elettori del Pd, "non sono un autobus". Giachetti:no acon Leu che "ci ha distrutto",no a "ritorno al passato"(Di domenica 3 febbraio 2019)