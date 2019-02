Pescara | Di Maio e Di Battista e le lentezze di un treno per Roma | “Altro che Tav Queste

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 febbraio 2019) “Siamo alla stazione centrale diper smentire la scemenza totale che sentirete nei prossimi mesi, del M5s contro le infrastrutture: noi siamo per le opere che servono ai cittadini, ai pendolari. Dato che si parla di buchi ridicoli, Tav e altre stronzate del genere, andiamo a chiedere qui in biglietteria aper andare acome si può fare”. Lo dice Alessandro Diin una diretta facebook dall’Abruzzo, dove accompagna Luigi Diper la campagna elettorale.I due esponenti del Movimento, con la candidata alla presidenza dell’Abruzzo Sara Marcozzi, si presentano in biglietteria: “Quindi ora non ci sono treni diretti…”, sottolinea la candidata ascoltando l’addetto alla biglietteria. Poi aggiunge: “Questo è il motivo per cui diciamo che manca una rete di infrastrutture nella nostra regione e che la Tav non è così ...