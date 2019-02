Il governo nomina i presidente di Istat e Anpal

Il governo nomina Lino Banfi nella commissione Unesco : Lino Banfi è stato nominato nella commissione nazionale italiana per l'Unesco. Lo ha dichiarato Luigi di Maio durante la cerimonia di presentazione del tanto parlato e discusso Reddito di Cittadinanza: nell'occasione Lino Banfi, l'attore ormai 82enne, ha promesso di portare un sorriso in un ambiente a sua detta, "pieno di plurilaureati." Lo stesso attore pugliese non ha mai tenuto nascosto la sua simpatia verso il nuovo Governo Movimento 5 ...

Il governo nomina Lino Banfi in commissione Unesco - Sky TG24 - : L'annucio arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, durante l'evento organizzato dai Cinque Stelle sul reddito di cittadinanza. Il comico: "Incarico bellissimo. Voglio portare un sorriso ...

Unesco : il governo nomina Lino Banfi rappresentante italiano : Lino Banfi verrà nominato dal governo per rappresentare il nostro Paese nella commissione italiana per l 'Unesco. "Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'Unesco", è la battuta di Luigi Di Maio nel presentare, alla convention M5s sul reddito di cittadinanza, il noto attore. "Voglio portare un sorriso ovunque", ha detto Banfi.

governo nomina Lino Banfi in commissione Unesco : "Ne approfittiamo per dare una notizia all'Italia che a me riempie di orgoglio: abbiamo individuato Lino Banfi perché rappresenti l'Italia nella commissione italiana per l'Unesco . Abbiamo fatto Lino ...

Beni confiscati - governo nomina Frattasi capo Agenzia nazionale : Il prefetto Bruno Frattasi lascia il compito di capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e assume l'incarico di Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Lo ha deciso questa sera il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Parco del Circeo - governo battuto in Senato sulla nomina del presidente : la Lega vota con Fi. Ira dei 5Stelle : No alla nomina del generale del corpo d'armata dei carabinieri Antonio Ricciardi alla presidenza dell'ente Parco del Circeo. Il governo è stato battuto in commissione ambiente a Palazzo Madama dove è ...

Ambiente - governo battuto sulla nomina del presidente del parco del Circeo : Dissidi sull'Ambiente, ancora una volta. Il governo è stato battuto in commissione Ambiente del Senato sul parere relativo alla nomina del nuovo presidente del parco del Circeo. La Lega ha votato contro assieme alle opposizioni e, in particolare, alle forze di centrodestra, FI e FdI."Sul parere in commissione Ambiente del Senato alla nomina del generale Ricciardi a nuovo presidente del parco del Circeo tutto il centrodestra, Lega ...

governo battuto al Senato su nomina presidente Ente Parco Circeo : Governo battuto in Commissione AmbiEnte, al Senato, sulla nomina del presidEnte dell'Ente Parco nazionale del Circeo, che l'esecutivo aveva indicato nel generale di Corpo d'Armata Andrea Ricciardi. A quanto si apprende, i voti favorevoli sono stati 7, i contrari 13 e 2 le astensioni. La maggioranza si è divisa, con la Lega che ha espresso voto contrario.

Trasporti - governo nomina Mortellaro direttore Agenzia sicurezza : Roma, 10 gen., askanews, - Alfredo Principio Mortellaro sarà il direttore della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Ansfisa,, ...

Turismo - il governo nomina Palmucci presidente dell'Enit : Roma, 10 gen., askanews, - Giorgio Palmucci è il nuovo presidente dell'Enit, l'agenzia nazionale del Turismo. Il consiglio dei ministri, afferma Palazzo Chigi, su proposta del responsabile delle ...

Albania : rimpasto di governo - presidente Meta respinge nomina nuovo ministro degli Esteri : I decreti per altri quattro ministri - Anila Denaj alle Finanze e Economia, Belinda Balluku alle Infrastrutture ed Energia, Besa Shahini... , Alt,

Il re dell’Arabia Saudita ha nominato un nuovo ministro degli Esteri - come parte di un rimpasto di governo : Il re dell’Arabia Saudita, re Salman, ha nominato un nuovo ministro degli Esteri, annunciando allo stesso tempo un rimpasto più ampio del governo, una decisione che molti osservatori hanno legato alle conseguenze dell’omicidio del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi.