A Roma non si potranno più stendere i panni alla finestra e cantare in auto?

Roma - la difesa così non va. E ora arriva il ciclone Piatek... : Un anno fa, di questi tempi, Eusebio Di Francesco non faceva altro che ribadire come la sua Roma lavorasse - e tanto - sulla fase difensiva. Aveva in porta un numero uno vero, come Alisson, aveva tre ...

Jane Alexander lascia Roma con Elia Fongaro : “Non ci credo che…” : Elia Fongaro e Jane Alexander: fuga d’amore lontano da Roma E’ un grande giorno quello di oggi per Jane Alexander e Elia Fongaro: i due fidanzati dopo essere stati distanti per alcuni giorni si sono finalmente ritrovati lontano dalla loro amata Roma, che oltre ad essere accoglie ormai da tantissimi anni Jane Alexander, è anche la nuova città in cui si è trasferito Elia Fongaro. Durante il viaggio che li avrebbe portati presso la ...

Elia Fongaro e Jane - fuga da Roma. Alexander : “Non ci credo ancora” : Elia Fongaro e Jane Alexander, fuga da Roma. L’attrice: “Non ci credo ancora… con la tua faccia da schiaffi e quelle fossette” Come stanno Elia Fongaro e Jane Alexander? La coppia sbocciata dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 3 pare che stia benissimo e prosegua la love story senza battute d’arresto. Anzi, è più affiatata […] L'articolo Elia Fongaro e Jane, fuga da Roma. Alexander: “Non ci ...

Roma : da 1° aprile via controlli veicoli non autorizzati varchi Ztl : Roma – Dall’1 aprile iniziera’ la fase di pre-esercizio per rilevare l’accesso degli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli non autorizzati ai varchi elettronici della zona a traffico limitato del Tridente Ztl A1. In questa fase, ogni ingresso della Ztl A1 sara’ presidiato da pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale per un periodo di 30 giorni. Al termine di questa prima fase, il sistema di controllo per il ...

Roma - sui social il ringraziamento del piccolo Alex : “Ci avete insegnato a non mollare” : “Ciao a tutti, adesso che con mamma e papà siamo più che mai pronti ad affrontare anche questa seconda fase del percorso trapiantologico, ritenevamo doveroso ringraziare, una ad una, tutte le persone che abbiamo conosciuto nella nostra avventura e che ci hanno donato un sorriso, regalato una speranza ed insegnato che si deve sempre lottare anche quando la vita cerca sempre di buttarti al tappeto continuando ignobilmente a riservarti prove ...

Celli : Roma non avrà nessuna discarica - bene Regione Lazio : Roma – “bene il passo in avanti decisivo della Regione Lazio sui rifiuti con l’approvazione delle Linee Guida. Roma non avra’ nessuna discarica, come ha precisato lo stesso governatore del Lazio Zingaretti. Non servono allarmismi. Gli Ato sono previsti dalla legge, come ha ricordato l’assessore Valeriani”. “Ho sempre ribadito sia in Aula Giulio Cesare che in Citta’ Metropolitana che Roma deve ...

Roma - Sarri e non solo : le alternative a Di Francesco : Avanti, in una normalità chiassosa. La barca naviga a vista, nella nebbia, in un'indifferenza apparente che assomiglia alla paura di non arrivare più. La Roma prova a ricompattarsi dentro al suo eremo,...

Roma - Zingaretti : Non ci sarà nessuna Malagrotta - basta con terrorismo - Romait - : Se la Capitale iniziasse una efficace politica di raccolta differenziata e una seria politica di gestione moderna e innovativa del ciclo dei rifiuti, basata sull'economia circolare, il nuovo sito si ...

Roma - i tifosi contro Kolarov : "Chi e che non capisce di calcio? Vattene" : Dopo il clamoroso crollo del Franchi ai quarti di finale di Coppa Italia , l'atmosfera in casa Roma è molto tesa, con la dirigenza spaccata e il futuro di Eusebio Di Francesco appeso a un filo . Un ...

Roma - Di Francesco non rischia anche se perde col Milan : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , è stato messo in discussione dopo il pesante ko contro la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia. Come riporta Sky Sport, però, il tecnico abruzzese non rischia il posto, anche se dovesse perdere col Milan domenica.

VIDEO/ Fiorentina Roma - 7-1 - : highlights e gol. Di Francesco : non possiamo permetterci queste figure : VIDEO Fiorentina Roma , risultato finale 7-1, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia, per i quarti di finale. Clamoroso dominio viola.

Ossa trovate in Vaticano : non appartengono ad Emanuela Orlandi - risalgono all'epoca Romana : Risolto il giallo delle Ossa rinvenute in Vaticano, presso la sede della Nunziatura Apostolica, qualche mese fa. I resti non apparterebbero a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori (scomparse nel 1983) - come si era ipotizzato in un primissimo momento - bensì a due antichi romani. Le Ossa, infatti, risalirebbero ad un periodo compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Della vicenda si è occupata, nelle scorse settimane, anche la trasmissione "Chi l'ha ...

Volley - la minaccia di Gino Sirci : “Se il Comune non ci risponde sul PalaBarton Perugia andrà a Roma o a Firenze” : Forse la netta vittoria di Perugia sul Tours in Champions League è l’unica vera buona notizia della serata per gli umbri. Torna infatti a tuonare la voce del presidente Gino Sirci, che minaccia di trasferire la squadra a Roma oppure a Firenze in un prossimo futuro, evidentemente quello dei playoff. In particolare, il suo j’accuse riguarda l’ampliamento del PalaBarton, che in estate era stato promesso dal Comune e poi non si è ...

Paola Turci : «Il Romantico non mi dona» : Venezia 74, Paola TurciVenezia 74, Paola TurciVenezia 74, Paola TurciVenezia 74, Paola TurciVenezia 74, Paola TurciVenezia 74, Paola TurciQuesta intervista è pubblicata sul numero 5 di Vanity Fair in edicola fino a mercoledì 6 febbraio 2019. Un’eclissi di Superluna non è qualcosa di lontano che succede solo in cielo. Gli influssi si fanno sentire anche qui sulla Terra e Paola Turci, del segno della Vergine, per gli oroscopi futuri si scoprirà ...