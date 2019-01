“That’s Napoli Live Show”, il progetto musicale ideato e diretto dal Maestro Carlo Morelli, sarà ospite alla serata inaugurale di Casa Sanremo

aldiladelcinema

: THAT’S NAPOLI LIVE SHOW”, IL PROGETTO MUSICALE IDEATO E DIRETTO DAL MAESTRO CARLO MORELLI OSPITE ALLA SERATA INAUGU… - giovannizambito : THAT’S NAPOLI LIVE SHOW”, IL PROGETTO MUSICALE IDEATO E DIRETTO DAL MAESTRO CARLO MORELLI OSPITE ALLA SERATA INAUGU… - quotidiano_roma : That’s Napoli Live Show alla serata inaugurale di Casa Sanremo - - Scisciano : That’s Napoli live Show, il coro partenopeo inaugura Casa Sanremo: #ILMONITO Casa Sanremo aprirà le sue porte,… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Casa Sanremo aprirà le sue porte, i suoi spazi e le sue sale,domenica 3 febbraio, alle 18, al Palafiori di Sanremo. Taglio del nastro del patron Vincenzo Russolillo, che sul palco della Lounge ha invitato That’sShow, il coro didalMorelli.Ventidue voci e una band composta da quattro musicisti, tutti under 35, tutti diretti dalMorelli, che con That’sShow ha dato una lettura molto originale e ben riuscita alla musica, intrecciando il grande patrimonio della canzone napoletana di ieri e di oggi con grandi successi pop dance internazionali.Capita, così, che John Lennon con “Imagine” incroci Pino Daniele e la sua “Napule è” in uno straordinario mash up, che diventa solo una delle tante chicche messe ...