Juventus | ottimismo per Chiellini e alla Continassa spunta Agnelli

Juventus - il punto sugli infortunati : Cuadrado a rischio operazione - ottimismo Cancelo : La Juventus si appresta conquistare il titolo di campione di inverno, cosa che potrebbe accadere al termine del prossimo match di campionato contro la Roma. Per farlo Allegri dovrà comunque rinunciare agli infortunati Cuadrado e Cancelo. Il primo ha riportato un trauma in ipertensione al ginocchio sinistro in occasione della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Attualmente sta svolgendo terapie conservative nella speranza di ...