Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio | “Non è facile ricominciare”

Anna Tatangelo : "Con Gigi D'Alessio abbiamo salvato il nostro rapporto" : Anna Tatangelo, attraverso un'intervista concessa al settimanale Chi, è tornata a parlare della storia d'amore con Gigi D'Alessio. La cantante porterà al prossimo Festival di Sanremo, al via martedì 3 febbraio, un brano, Le nostre anime di notte, che parla della crisi sentimentale vissuta nel 2017:Sono in una fase successiva rispetto alla canzone, oggi io e Gigi siamo due persone diverse e consapevoli. È come se ci fossimo conosciuti e ...

Anna Tatangelo si prepara a Sanremo 2019 e rivela : 'Io e Gigi D'Alessio siamo cambiati' : Anna Tatangelo si prepara per esibirsi al Festival di Sanremo 2019. La kermesse canora quest'anno sarà condotta da Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Claudio Baglioni. Questo sarà l'ottavo festival per la Tatangelo, ma stavolta salirà sul palco con una maturità decisamente diversa.È lei stessa a rivelarlo in un’intervista al settimanale Chi. Qualche mese fa, racconta, ha deciso di resettare tutto, sia nel privato che nella vita ...

La giacca si sbottona! Anna Tatangelo... il gran fisico al Festival di Sanremo : Ci vuole davvero un fisico per andare sul palco del Festival di Sanremo... ne è convinta anche Anna Tatangelo, che a una settimana dal via della kermesse si presenta si mostra ai suoi follower in forma perfetta. Su Instagram, eccola in giacchetto di jeans e top sportivo, ma la giacca è sbottonata e sotto lascia intravvedere degli addominali a dir poco atletici : "#LaFortunaSiaConMe Tour 2019. In quale città vorreste una data del tour?"

Siamo cambiati! Anna Tatangelo dopo la crisi con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo in un’intervista di qualche ore fa ha raccontato la sua scelta e il suo sogno per Sanremo. La cantante ha rivelato di aver preso una strada separata da quella del compagno.È di nuovo amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. I due artisti si sono ritrovati dopo la crisi che li ha divisi nel 2017. E oggi sono più uniti e innamorati che mai, come ribadito dalla cantante di Sora in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Anna ...

Testo de Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo - l’amore e la promessa di non perdersi nel brano di Sanremo : Anna Tatangelo presenta Le nostre anime di notte al Festival di Sanremo 2019. La cantante, in gara tra i 24 Campioni scelti dalla commissione artistica presieduta da Claudio Baglioni, porta sul palco dell'Ariston il brano che anticipa il rilascio del nuovo disco di inediti, La fortuna sia con me. Una nuova Anna Tatangelo e un percorso diverso dal passato, per un disco 100% in linea con le sue volontà e con le sue aspettative. Anna non ha ...

Anna Tatangelo alla conquista di Sanremo 2019 : Ne è passato di tempo da quando Anna Tatangelo esordiva sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, a soli 15 anni, vincendo tra i Giovani con Doppiamente fragili. Ora quella ragazzina è diventata una star della musica italiana, ma soprattutto una donna di carattere e indubbio fascino, che fa girare la testa a non pochi uomini. E dopo aver turbato i sogni dei suoi follower su Instagram con scatti molto sensuali, è pronta per ...

Anna Tatangelo - la sfida ai signori della televisione : "So fare tutto - ecco cosa voglio" : "Ragazza di periferia" è cresciuta. Ed è diventata donna. Più matura, più consapevole. Nella vita come nella musica. E se fino a ieri si è lasciata guidare, oggi sente di potere dire la sua e appare più bella che mai. La fortuna sia con me è il suo 7° album e uscirà l' 8 febbraio: è «il disco della

Sarà una canzone sui problemi di coppia, quella che Anna Tatangelo presenterà al prossimo Festival di Sanremo 2019. La cantante lo ha rivelato al Corriere della Sera. Il brano, "Le nostre anime di notte",...

Anna Tatangelo presenta il suo album prima del ritorno a Sanremo : 'Mi sento nuova' : Anna Tatangelo non è più la ragazzina che cantava "Doppiamente fragili" a Sanremo Giovani, nel 2002. Oggi è una donna, una madre, una compagna ma soprattutto un'artista a 360 gradi, che ha faticato negli anni a farsi conoscere e comprendere, ma il pubblico che la segue da sempre non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità. Sanremo 2019: 'Le nostre anime di notte', il brano di Anna L'ottava partecipazione al Festival di Sanremo vede Anna ...