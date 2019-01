Agenzia per l’Italia Digitale e Dipartimento Protezione Civile firmano accordo di

Da Unhcr e Salvini dati contrastanti. Per l'Agenzia Onu aumentata nel 2018 la media dei morti in mare : Nella sua difesa sul caso Diciotti, affidata ad una lettera sul Corriere della Sera, Matteo Salvini faceva "parlare i numeri". Si leggeva: "Nel 2018 ci sono stati meno morti". Dato giusto, ma parziale. Secondo l'ultimo report di Unhcr nonostante sia diminuito il numero complessivo di morti in mare è aumentata la media. Ovvero: nel 2017 moriva un migrante ogni 55, nel 2018 si è passato a uno ogni 51. Nel tratto libico l'aumento ...

In Francia un’Agenzia che permette ai rifugiati di valorizzare i loro talenti artistici e professionali : Mentre l'Italia, uno dei pochi paesi europei a non aver subito un attentato terroristico, si scopre razzista e blocca in mare aperto, poche decine di disgraziati torturati dalla nausea, dal gelo invernale, dalle file davanti all'unico bagno a bordo, la Francia che ha vissuto sulla propria pelle le stragi del Bataclan, di Charlie Hebdo, di Strasburgo, trova un modo per coniugare tolleranza e integrazione: un'agenzia che permetta ai rifugiati di ...

Piero Pelù / Il cameo ne 'L'Agenzia dei bugiardi' : 'Il mio personaggio stralunato' - Che fuori tempo che fa - : Piero Pelù è tra gli ospiti di Che fuori tempo che fa per parlare del suo cameo nel film L'agenzia dei bugiardi' e di tutti i suoi nuovi... , Rai 1, 23.45,

Fattura elettronica a consumatori/ Agenzia delle Entrate fa chiarezza : 'Copia su carta è perfettamente valida' : Fattura elettronica a consumatori, l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza: 'La copia su carta è perfettamente valida'. Nessun obbligo di dotarsi di PEC

Agenzia spaziale russa Roscosmos pronta a realizzare razzo spaziale superpesante - : Le imprese di Roscosmos sono pronte a creare il nuovo razzo vettore super-pesante Yenisei, ha dichiarato sul suo Twitter il capo di Roscosmos, Dmitrij Rogozin. Rogozin: la NASA ha chiesto alla ...

“L’Agenzia dei bugiardi” - l’alibi di Morelli per ogni tradimento : "L'agenzia dei bugiardi" è il remake del film "Alibi.com", che in Francia ha avuto un grande successo. Il regista Volfango De Biasi l'ha riletto in chiave italiana mixando comicità, commedia sentimentale, farsa, con un tocco di surreale. Il film arriva nei cinema il 17 gennaio. Giampaolo Morelli è il titolare di un'agenzia che fornisce alibi di qualsiasi tipo ai propri clienti. Con lui lavorano Paolo Ruffini e Herbert Ballerina, che entrano ...

Reali problemi SdI per fatturazione elettronica oppure no? Come contattare numero assistenza Agenzia delle Entrate : Primi 10 giorni di fatturazione elettronica con Reali problemi Sdi (Sistema di Interscambio) messo a punto dall'Agenzia delle Entrate e o solo con errori, blocchi e malfunzionamenti, dovuti tutt'al più a software privati utilizzati da commercialisti e professionisti in generale? Il quadro della situazione è alquanto ingarbugliato tra le posizioni di associazioni di categoria Come quella dei commercialisti (ANC) e interrogazioni parlamentari al ...

L'Agenzia AM BEST alza il Long-Term Issuer Credit Rating ad 'a+' per Generali. Confermato anche il Financial Strenght Rating A

Agenzia sicurezza - Alfredo Principio Mortellaro è il primo direttore per un anno : Alfredo Principio Mortellaro è stato nominato direttore della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Ansfisa ,. La nomina è stata ...

Francia - l'Agenzia per l'ambiente : basta nuovi reattori. Costosi e dannosi. Rinnovabili opzione meno cara : Iscriviti alla newsletter Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile Dichiaro di aver letto e accettato l' informativa in materia di privacy Investire in una nuova filiera ...

Guai per Arturo Vidal - pignorata villa di Moncalieri per un debito con Agenzia di viaggi : Guai per Vidal in arrivo da Torino. Il tribunale ha pignorato una villa di proprietà dell'ex centrocampista della Juventus a Moncalieri, comune alle porte della città. La decisone arriva dopo una ...

Fisco - al via il "saldo e stralcio" delle cartelle : modello per fare domanda sul sito di Agenzia riscossione

Bangkok - 18enne saudita in fuga dalla famiglia violenta : “Non sarà rimpatriata”. In campo l’Agenzia Onu per i rifugiati : Si era barricata in una stanza d’albergo dell’aeroporto di Bangkok per fuggire dalle violenze dei suoi familiari, ma ha rischiato di essere rimandata a casa. Si apre uno spiraglio nella vicenda di Ramaf Mohamed al-Qunun, 18enne saudita per cui si sono mobilitati i media internazionali nelle ultime ore. Non sarà infatti rimpatriata e potrà entrare in Thailandia. Ad esaminare il suo caso sarà l’agenzia dell’Onu per i ...

Fattura Elettronica : l'Agenzia delle Entrate utilizza un software sonda per i controlli : L'obbligo di emissione della Fattura Elettronica è in vigore da circa 7 giorni e le opinioni sulla sua partenza sono estremamente divergenti. Da una parte c'è l'amministrazione finanziaria, nello specifico l'Agenzia delle Entrate che evidenzia come in appena 4 giorni siano state emesse circa 2,8 milioni di fatture elettroniche da oltre 120.000 operatori Iva su tutto il territorio nazionale. E, naturalmente, rispetto a questa enorme mole di ...