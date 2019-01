Fisco | Salvini | entro febbraio proposta Lega su detassazione

Manovra.Salvini - altre riduzioni Fisco : 01.22 "Non abbiamo parlato di numeri, di questo ragiona il presidente del Consiglio con Juncker.Noi abbiamo parlato di fatti". Così Salvini al termine del vertice a Palazzo Chigi durato quattro ore. "Abbiamo trovato l'accordo su tutto,uno si diverte un mondo a leggere i giornali..", ha detto ancora. E a chi gli chiede se siano stati trovati i 3 mld per le coperture, risponde: "3 miliardi sono numeri che risultano a voi, noi abbiamo trovato ...

Dl Fisco in Aula al Senato. Renzi attacca Salvini : 'Marchetta su E-Cig' : Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci , Lega, , intervenendo in Aula, ha sottolineato che il decreto ' non è assolutamente un condono , specialmente nel momento in cui è stata espunta la ...