Morte Vannini | sconto di pena per Ciontoli | 9 anni in meno rispetto al primo grado

Blastingnews

: La morte di Marco Vannini e’ un assassinio piccolo piccolo, un omicidio colposo...Antonio Ciontoli passa da 14 a 5… - GianluigiNuzzi : La morte di Marco Vannini e’ un assassinio piccolo piccolo, un omicidio colposo...Antonio Ciontoli passa da 14 a 5… - redazioneiene : 'Vergogna Italia! Non voterò più”, così la mamma di Marco Vannini dopo la condanna di Antonio Ciontoli a 5 anni per… - stanzaselvaggia : Non ho letto le motivazioni del giudice per cui sulla decisione non mi pronuncio. La mia solidarietà però alla fami… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Dopo quasi quattrosi è concluso oggi il processo per l'omicidio di Marco, il ventenne di Cerveteri morto la sera del 17 maggio 2015 per una ferita da arma da fuoco infertagli mentre si trovava a casa della fidanzata MartinaUn caso di cui si è parlato tanto per le varie contraddizioni emerse fin dall'inizio, per le bugie, per le intercettazioni che l'hanno caratterizzato. Un caso a cui oggi viene posta la parola fine ma che per i familiari e gli amici del giovane è inaccettabile....