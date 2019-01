Bruno Alves-Juventus | Allegri rivela | “Ecco la verità sul mercato”

Mihajlovic-Bologna - c'è l'accordo. La Juventus pensa a Bruno Alves : Sarà un finale di corsa per Inter, Milan e Juventus. I tre club vivranno gli ultimi giorni di calciomercato, chiusura giovedì ore 20, con uno sguardo rivolto alle lancette dell'orologio e alle agende ...

Calciomercato Inter - dal sondaggio per Bruno Alves all’incontro con l’Udinese per De Paul : il punto : Visto l’Interesse del Monaco per Miranda, il club nerazzurro è a caccia di un sostituto per liberare il brasiliano L’Interesse del Monaco per Miranda sta spingendo l’Inter ad individuare un sostituto, che possa liberare il brasiliano e permettergli di trasferirsi nel Principato. Paola Garbuio/LaPresse In cima alla lista di Marotta e Ausilio c’è Bruno Alves, nome discusso questa sera nel corso della cena andata in ...

Juventus - Bruno Alves al posto di Benatia. Bloccato anche Caceres : Il responsabile dell'area sport Fabio Paratici è orientato su un prestito o un low cost di lusso in modo da non impegnarsi troppo per l'estate, quando ripartirà la caccia a Matthijs De Ligt , Ajax , ...

Infortunio Bruno Alves - le ultime in vista del match contro la Sampdoria : Infortunio Bruno Alves – Il difensore centrale del Parma è in ripresa dal risentimento muscolare che lo aveva colpito durante l’ultimo match contro il Chievo, dopo i problemi avvertiti in settimana. Anzi, l’Infortunio sarebbe stato praticamente smaltito e il portoghese ha già lavorato in parte con il gruppo. Domani potrebbe essere il grande giorno del ritorno in gruppo a pieno regime e, se così fosse, Bruno Alves si ...

Serie A Parma - ansia per Bruno Alves : Parma - Tra le tante assenze che attanagliano i pensieri di Roberto D'Aversa , una in particolare agita i sonni dell'ambiente: Bruno Alves . Il difensore, pietra angolare del reparto difensivo ducale, ...

Serie A Parma - lavoro personalizzato per Bruno Alves e Sprocati : Parma - Stamattina a Collecchio il Parma è tornato in campo con una doppia seduta. Guidati da D'Aversa , i crociati hanno svolto lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di ...

Parma - le ultime sugli infortunati : novità Gervinho - si ferma Bruno Alves : Nell’incontro di ieri contro il Chievo Verona, il Parma ha perso l’occasione di avvicinarsi alla zona che vale un posto alla prossima Europa League. I crociati sono stati anche sfortunati quando Inglese ha centrato il palo da dentro l’area nel finale di gara. In ogni caso deve ringraziare Bruno Alves, autore del gol del definitivo 1-1 con una prodezza su calcio di punizione degna del miglior Ronaldo. Poi, però, il ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : prodezza di Bruno Alves - il Parma risponde immediatamente! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Sassuolo e Fiorentina, è il turno delle gare delle 15. Al Castellani, Inzaghi cerca di strappare punti preziosi in ottica salvezza e panchina: una sconfitta potrebbe costargli il posto. Il Parma di D’Aversa, una delle piacevoli sorprese della stagione, ospita il Chievo di Di Carlo, reduce da due pareggi fondamentali con Napoli e Lazio. Alla Dacia Arena, l’Udinese affronta ...

Il Parma e la scommessa vinta di Bruno Alves : Tre anni fa, il Parma ripartiva dalla serie D . La società era rinata da un secondo fallimento nel giro di una decina di anni: il primo, quello legato a Calisto Tanzi , aveva ricondotto alla realtà ...

Serie A – Il Parma non si ferma più! Gervinho e Bruno Alves stendono il Sassuolo : i giallo-blu sentono profumo d’Europa : Grazie alle reti di Gervinho e Bruno Alves, il Parma batte il Sassuolo e sale al sesto posto: i giallo-blu sentono profumo d’Europa Il Parma stende il Sassuolo e respira aria d’Europa. Al Tardini i gialloblù si impongono per 2-1 con i gol nel primo tempo di Gervinho e Bruno Alves. Gli ospiti accorciano le distanze prima dell’intervallo con un rigore trasformato da Babacar, ma non basta per evitare la sconfitta. In ...

