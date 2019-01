Barcellona | Suarez papà portiere Il video su Instagram

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : Denis Suarez del Barcellona è stato a un passo - ma... : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Denis Suarez del Barcellona è stato davvero molto vicino ai rossoneri. Intanto arriva un giovane talento dalla Grecia.

«Barcellona - Denis Suarez rifiuta il rinnovo : vuole solo l'Arsenal» : ROMA - Tra Denis Suarez e Barcellona è ormai muro contro muro. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, la società blaugrana avrebbe proposto al calciatore un rinnovo di contratto, ma lo spagnolo ormai ...

Dembélé-Suarez-Messi gol. Il Barcellona corre in Liga : Nessun rallentamento per il Barcellona. La corsa in vetta alla classifica prosegue con la settima vittoria consecutiva nonostante qualche sofferenza di troppo. La vittima di turno è il Leganes, ...

Barcellona - Messi-Suarez in ospedale : bambini in lacrime : In questo periodo di feste non tutti i calciatori sono in vacanza, c'è chi ha scelto di passare il proprio tempo libero per regalare un sorriso a chi è in difficoltà. Una delegazione del Barcellona , ...

Barcellona su Christensen - Denis Suarez per il Milan : Il quotidiano Sport fa il punto sul mercato del Barcellona: offerta al Chelsea per il difensore danese Andreas Christensen , seguito pure dal Milan. Che a sua volta torna sulle tracce di un centrocampista del Barca:...

Calciomercato Barcellona - i blaugrana pronti ad una maxi offerta per il nuovo Suarez : Il Barcellona negli anni ha sempre avuto un attacco formidabile, affiancando a Messi attaccanti del calibro di Henry, Ibrahimovic, Neymar, Suarez. Proprio quest’ultimo, in blaugrana dall’anno dell’ultima Champions League portata in Catalogna (2014-15), tra un mese compirà 32 anni. Per questo, nonostante il suo ottimo rendimento, il club sta iniziando a pensare al suo sostituto, anche se non sarà facile reperirlo. Sono i ...

Il Barcellona prepara un super turnover : fuori Suarez - dentro molti giovani : Di sicuro in porta giocherà l'olandese Cillesen , che bollato come " il miglior secondo portiere del mondo " rivede così il campo dopo tanta panchina. In attacco Messi avrebbe bisogno di minuti e ...

Calciomercato Milan - a gennaio può arrivare Denis Suarez del Barcellona (RUMOURS) : C'è grande delusione in casa Milan dopo il brutto pareggio ottenuto contro il Torino, in quella che può considerarsi come una giornata storta per la squadra di Elliot. I tifosi rossoneri sono molto delusi dalle prestazioni della squadra di Gennaro Gattuso, che ha sicuramente bisogno di rinforzi per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini stanno lavorando con grande attenzione per gennaio e hanno messo nel mirino ...

Liga - Espanyol-Barcellona 0-4 : in gol Messi - 2 - - Dembélé e Suarez : Messi illumina e il Barça piazza l'allungo. La Pulce regala una serata da funambolo trascinando i blaugrana al successo nel derby catalano con due gol, un assist, un palo e una serie di giocate da ...