Perisic ai titoli di coda | i tifosi lo scaricano

sport.virgilio

: RT @ncorrasco: Capitolo Perisic: credo che la sua storia con l'Inter sia arrivata ai titoli di coda e sono favorevole alla sua cessione. Di… - DennyMaglie : RT @ncorrasco: Capitolo Perisic: credo che la sua storia con l'Inter sia arrivata ai titoli di coda e sono favorevole alla sua cessione. Di… - ncorrasco : Capitolo Perisic: credo che la sua storia con l'Inter sia arrivata ai titoli di coda e sono favorevole alla sua ces… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Lo ha ammesso candidamente Spalletti in conferenza "Può avere delle offerte" ed è quasi una sorpresa, in piena bagarre di trattative, che il nome del vicecampione del mondo figuri tra i convocati per ...