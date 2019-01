Tajani contro Salvini | Suddito del M5S

Tajani contro il reddito : “Qualcuno lo utilizzerà per comprare eroina e alcool - a mio figlio non regalerei mai 800euro” : Tajani torna a parlare del reddito di cittadinanza, la preoccupazione afferma; potrebbe arrivare da qualcuno che con questi soldi comprerebbe droga e alcool Ne è convinto il presidente dell’Europarlamento e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che oggi, al congresso nazionale del Movimento cristiani lavoratori, ha detto: “Ai miei figli io non darei 800 euro tanto per farli stare bene”. Il motivo di questa scelta è ...

Tajani contro la manovra : “Non porterà nulla - nessun lavoro solo assistenzialismo di Stato” : Antonio Tajani sempre perplesso per le sorti del paese, anche questa volta non manca la sua dura critica sulla manovra e su ciò che potrebbe portare “Il problema non è soltanto la trattativa con Bruxelles, il problema sono i risultati che otterrà la manovra in Italia. Non c’è nulla per le infrastrutture, non c’è nulla per ridurre la pressione fiscale sulle imprese, non c’è nulla per creare nuova occupazione, c’è ...