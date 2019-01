All’ergastolo per errore e in carcere innocente per 22 anni | chiede 66 milioni di euro di

Uccise la madre con un’accetta : condannato All’ergastolo. Per 19 anni è stato a piede libero : La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Nicola Nanni: il 6 gennaio del 2000 Uccise la mamma a colpi d'accetta.Continua a leggere

Omicidio Janira - condanna All’ergastolo per l’ex fidanzato Alessio Alamia | : La sentenza della corte d’Assise è stata letta dopo 5 ore di camera di consiglio. Assolto dall’accusa di stalking

Omicidio Janira : condanna All’ergastolo per l’ex fidanzato Alessio Alamia | : La sentenza della corte d’Assise è stata letta dopo 5 ore di camera di consiglio. Assolto dall’accusa di stalking

Alessandro Garlaschi è stato condannato All’ergastolo per l’omicidio di Jessica Faoro : L’ex tranviere di ATM Alessandro Garlaschi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Jessica Faoro, la 19enne uccisa a coltellate a Milano lo scorso 7 febbraio. La giudice dell’udienza preliminare Alessandra Cecchelli ha condannato Garlaschi per omicidio, vilipendio di cadavere

Cesare Battisti - dAll’ergastolo per quattro omicidi alla latitanza all’estero : le tappe della vicenda : Quella del giudice del Tribunale Supremo brasiliano, Luiz Fux, su Cesare Battisti è una decisione che apre la via a un’estradizione che l’Italia ha richiesto allo stato sudamericano da più di dieci anni, senza però trovare accoglienza. La consegna dell’ex membro del Pac (Proletari Armati per il Comunismo) rappresenta una delle promesse che il presidente brasiliano eletto Jair Bolsonaro, che si insedierà il prossimo 1 gennaio, ...

Milano - Alessandro Garlaschi condannato All’ergastolo per l’omicidio di Jessica Faoro : È stato condannato all’ergastolo, con rito abbreviato, Alessandro Garlaschi, il tramviere dell’Atm imputato per l’uccisione di Jessica Valentina Faoro, la 19enne colpita con 85 coltellate lo scorso 7 febbraio, in un appartamento di via Brioschi a Milano. A emettere la sentenza è stato il gup di Milano Alessandra Cecchelli, che ha accolto in pieno la richiesta del pm Cristiana Roveda. All’uomo è stato inflitto anche l’isolamento ...