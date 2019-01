Salvini secondo solo al Papa | Di Maio batte Gino Strada Tra chi aiuta più il prossimo

Naufragio migranti con 117 morti - Orlando a Salvini : «Si farà un secondo processo di Norimberga e non potrà negare» : di Simone Pierini 'Continua un genocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva' . L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca ...

"Continua un genocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva" : "Continua un genocidio e direi al ministro Salvini: si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva". L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della cerimonia in ricordo del magistrato Paolo Borsellino, in via D'Amelio, in cui è intervenuta anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando l'ultimo naufragio e le morti di migranti al largo delle ...

La prescrizione secondo Salvini - ovvero la prevalenza del tema sul problema : I codici penali nascono per risolvere i problemi ma, volendo, possono crearne contribuendo così a dettare l'agenda politica. Visto così, il modo di ragionare del Truce e i suoi compagni appare forse ...

Secondo Salvini la Bce sta attaccando le banche italiane : Dura presa di posizione del vicepremier Salvini contro la nuova direttiva della Bce alle banche sul progressivo raggiungimento nei prossimi anni di un grado di copertura dello stock di crediti deteriorati. “Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario italiano e a MPS - dice Salvini - dimostra ancora una volta che l’Unione Bancaria, voluta dalla UE e votata dal PD, non solo non ha reso più stabile il ...

'Se Salvini è un suo fan - non potrà fare grandi danni'. De André secondo De André : 'Credo che il fatto che il mondo sia impazzito è perché abbiamo scelto il capitalismo, il consumismo come dogma - dice Cristiano De André - oggi non puoi scegliere. Il capitalismo ci ha allontanato ...

Nutella e gattini - la strategia di Salvini secondo il Nyt : Tra Nutella e gattini, la "strategia social" di Matteo Salvini finisce sul New York Times . Il quotidiano dedica un lungo articolo alla comunicazione del leader della Lega, che utilizza Facebook e ...

Pensioni - aumenti per tutti (almeno secondo i conti di Salvini) : Tra le misure più criticate della manovra ci sono proprio quelle a tema previdenziale. Il vicepremier ha voluto...

"FIRENZE SECONDO ME" - FLOP DI MATTEO RENZI/ Video - solo 1.8% di share. Salvini : "Meglio La signora in giallo" : Firenze SECONDO me è il documentario di MATTEO RENZI in onda sul canale Nove, ma la prima puntata è stata un FLOP per l'ex premier

Orsina ci spiega perché secondo lui la piazza di Roma lancia un nuovo Salvini : C'è il centro del nostro sistema politico: Salvini se l'è già preso, oggi la politica italiana è con o contro di lui, com'è accaduto con Renzi e, prima ancora, con Berlusconi. C'è poi l'opinione ...

Svolta - atto secondo. Salvini riconosce l'importanza dei corpi intermedi - le imprese scelgono il loro interlocutore : Svolta, atto secondo. Il giorno dopo la manifestazione di Piazza del Popolo Matteo Salvini incontra al Viminale le associazioni di impresa che solo una settimana fa avevano protestato contro il governo. E, ospite di Mezz'ora in più, dice: "Ascoltare è fondamentale, io ho bisogno di incontrare i corpi intermedi, serve l'ascolto".Si potrebbe ricamare a lungo sul timing dell'iniziativa che anticipa il tavolo dell'altro vicepremier ...

La lista di persone che sicuramente non saranno alla manifestazione di Salvini - secondo Salvini : Mancano quattro giorni alla manifestazione della Lega organizzata a Piazza del Popolo a Roma. L’8 dicembre infatti la capitale sarà invasa dai supporters del ministro dell’Interno Salvini. Fa discutere in questi giorni la strategia lanciata dal “Capitano” tramite i suoi social, specialmente Instagram, per sensibilizzare i suoi followers alla partecipazione. La campagna, ribattezzata “Non ci ...