“Gianluca Grignani arrestato” La notizia non passa inosservata | ma il cantante spiega

caffeinamagazine

: Fioi la roba di Gianluca Grignani è del 2014....... dai cassooo finite di leggere almeno l'articolo con la data !!! - MarconeDj : Fioi la roba di Gianluca Grignani è del 2014....... dai cassooo finite di leggere almeno l'articolo con la data !!! - TutteLeNotizie : Gianluca Grignani furibondo: “Smentisco la notizia pubblicata sul - MatteoMarchini5 : Gianluca Grignani furibondo: “Smentisco la notizia pubblicata sul -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Potrebbe esserci una svista all’origine della vicenda che ha coinvolto ilGianluca. Nelle scorse ore il sito de Il Messaggero aveva pubblicato unasecondo cui il cantautore milanese sarebbe stato arrestato in seguito ad una rissa con le forze dell’ordine.ubriaco e drogato prende a calci due carabinieri:, così titolava il giornale online. Ma laè stata subito smentita dallo stessoNon è infatti tardata la replica di Gianlucache si è subito preoccupato di ripostare lasulla sua pagina Facebook negando l’accaduto. Smentisco lapubblicata dal Il Messaggero.it, dove lasciano intendere che io sia stato arrestato! È vergognoso essere calunniato e diffamato in questo modo! Ovviamente i miei avvocati sono già all’opera!! Volevo tranquillizzare tutti voi che sono in studio a registrare!!! Vi ...