Bagarre in Aula su Bonafede Le opposizioni | “Buffone | buffone”

Camera - Bagarre in aula. Pd e Fi contro Bonafede 'Buffone'. Nel mirino le sue parole sulla corruzione : bagarre in aula, con deputati richiamati e seduta sospesa. Alla base del caos, la replica alla Camera del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la sua relazione sull'amministrazione della ...

M5S sul blog : «Terrorismo contro la manovra». Bagarre in Aula e il post sparisce Live : Il messaggio in un post sul blog delle Stelle — poi rimosso — in cui si condanna un «vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico» da parte di «lobby, poteri forti e comitati d'affari». Le Opposizioni: «Intervenga Fico». Il presidente della Camera: «Legittimo il loro lavoro, ma la democrazia non è sotto attacco»

M5S : “Opposizioni fanno terrorismo”. Bagarre in Aula - Fico : “Nessun attacco alla democrazia” : È ancora Bagarre nell'Aula di Montecitorio dove oggi si discutevamo gli ordini del giorno alla Manovra in attesa del via libera definitivo. Tutta colpa di un post apparso sul blog delle Stelle e poi rimosso in cui si denunciava un "vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico da parte di lobby, poteri forti e comitati d'affari con l'indegna complicità del Pd e di FI". Il Presidente Fico: "Le opposizioni fanno il loro lavoro".Continua a ...

Manovra - ok alla fiducia con 327 sì. Bagarre in Aula | : Dopo le tensioni in Aula di ieri, con la rissa sfiorata più volte tra i deputati, ancora polemiche durante la votazione sulla fiducia posta dal governo oggi. L'ok definitivo sul testo arriverà ...

Bagarre in aula - Forza Italia protesta in aula con le pettorine blu 'Basta tasse' : Agenzia Vista, Roma, 29 dicembre 2018 Manovra, Forza Italia protesta in aula con le pettorine blu 'Basta tasse', Fico sospende la seduta Prosegue l'esame della legge bilancio in terza alla lettura ...

Manovra - è di nuovo Bagarre in Aula : 19.14 Ancora bagarre in Aula alla Camera prima del voto sulla fiducia posta dal governo alla Manovra economica, voto atteso in serata. Il presidente Fico ha più volte ripreso le opposizioni. Durante le dichiarazioni di voto, proteste del Pd contro M5S. Flash-mob dei deputati di FI che hanno indossato 'gilet' azzurri con scritto 'Basta tasse', 'Giù le mani dalle pensioni' e 'Giù le mani dal no profit'. Fico ha chiesto ai commessi di ...

Manovra - via alle dichiarazioni di voto sulla fiducia : Bagarre in aula Diretta dalla Camera : alle 17 hè iniziata la seduta alla Camera per le dichiarazioni di voto per la fiducia sulla Manovra. Prima, una breve riunione di alcuni membri dell'esecutivo a Montecitorio. Il primo...

Manovra - Bagarre in aula : il governo pone la fiducia - il Pd fa ricorso : E' una corsa contro il tempo condita da risse e liti, il via libera alla legge di bilancio . Entro il 31 dicembre, per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio, il testo deve essere ...

La Manovra all'esame della Camera - Bagarre in Aula - governo pone la fiducia : Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sulla Manovra economica. L'annuncio è stato fatto dal ministro Fraccaro. Prima dell'inizio dell'esame del testo, in Aula ci sono stati attimi di ...

Manovra - in Aula scoppia la Bagarre Fico : «Evitiamo questo spettacolo : scoppia la bagarre alla Camera prima che inizi l'esame della Manovra . La seduta è stata sospesa per un paio d'ore e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. Emanuele ...

Manovra : Bagarre in Aula per stop emendamenti - governo pone la fiducia | : Il via libera definitivo è atteso per domani. Conte: "Il testo è in continuità con gli impegni del governo innovativo". Protesta delle opposizioni. Fiano chiede l'intervento di Fico. Seduta alla ...

Manovra in Aula. Governo pone la questione di fiducia. Bagarre col Pd : "Nessuna discussione" : Ieri Tria in Commissione bilancio E ieri era stata Bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. I toni si erano ...

La giornata bollente della politica italiana fra Bagarre in aula e le rivendicazioni di Conte : La critica forte e scomposta dei rappresentanti delle opposizioni riguarda soprattutto lo svolgimento dei lavori in Commissione bilancio della notte precedente dove il presidente della commissione ...

Manovra - ultimo miglio con Bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...