Empoli | africano muore durante un fermo delle forze dell' ordine

(Di sabato 19 gennaio 2019) Tragica fatalità, come sostiene il ministro'Interno Matteo Salvini che subito ha dato piena solidarietà ai poliziotti protagonistia vicenda, o un nuovo caso di abuso di potere da parte? Polemiche e sospetti sulla morte nel corso di undi polizia di Arafet Arfaoui, 32enne di origine tunisina, sposato a un italiana e residente a Livorno, sono appena agli inizi. Sull'accaduto ci sono versioni dei fatti contrastanti: quella riferita dalla polizia, battuta dalle agenzie, e l'altra di alcuni testimoni, riportata dall'Associazione contro gli abusi in divisa che pensa ai casi Cucchi, Aldovrandi, Magherini.Lo scorso giovedì pomeriggio, Arfaoui era entrato in un negozio di Money Transfer diquando per un problema di una banconota avrebbe dato in escandenza. Il gestore ha chiamato la polizia. Il tunisino avrebbe tentato la fuga. Legato mani e piedi ...