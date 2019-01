Heather Parisi contro Lorella Cuccarini dopo il tweet

people24.myblog

: Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da ogg… - heather_parisi : Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da ogg… - HuffPostItalia : L'attacco velenoso di Heather Parisi a Lorella Cuccarini: 'Ballerina sovranista? No, solo sovranista' - MonicaCirinna : Prossimi #Pride, solo Cicale e Disco Bambina. Per cui la quale, #TeamHeather #TeamHeather #TeamHeather !… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)non sono mai andate molto d’accordo sin da quando, entrambe erano vere e proprie star della tv italiana. E anche oggi, nonostante siano passati oltre vent’anni dalla loro rivalità da showgirl, non se le mandano certo a dire. Le dichiarazioni al settimanale “Oggi” della, in cui si dichiara filogovernativa e sovranista, attaccando l’Unione Europea e anche Papa Francesco, non sono andate giù a: su “Twitter”, che ha dedicato allaunal vetriolo, pur senza nominarla nemmeno. «Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste», scrive la. Un modo per sminuire la carriera ditogliendole la ‘patente’ di ballerina, e nello stesso tempo di ironizzare sulle ...