Migranti | Albano giustifica Baglioni | ma sta con Salvini | ' Mantiene ciò che promette'

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Festival di Sanremo è diventata un nido di polemiche. Pochi giorni fa Claudioaveva commentato in maniera dura, non nascondendo il proprio dissenso, quelle che sono state le politiche del governo nei confronti delle navi Ong. A quel punto si è innescata una polemica che ha visto tanti grandi firme della musica italiana rispondere a muso duro al ministro dell'Internoche aveva invitato il direttore artistico della gara canora e cantautore a curarsi dei suoi temi con un "canta che ti passa" piuttosto eloquente. Nelle ultime ore è stata diffusa l'opinione di un altro cantate,, che, invece, sembra andare dalla parte opposta rispetto alle opinioni dei colleghi.difende però il diritto d'opinione dei cantautori E' un'intervista apparsa sul settimanale Oggi e ripresa da vari quotidiani on line, ...