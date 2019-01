Game of Thrones | il nuovo teaser rivela la data dell’ottava stagione

Questa sera verrà rivelata la data di uscita dell'ottava stagione di Game of Thrones : I fan di Game of Thrones (il Trono di Spade) sono in spasmodica attesa ormai da mesi. Quest'anno assisteremo all'ultima stagione dell'amatissima serie HBO e forse sarà possibile sapere chi siederà sull'ambito Trono di Spade, che dà il titolo in italiano alla serie. Fino ad ora non era stata ancora resa nota la data esatta in cui sarebbe stato trasmesso il primo dei sei episodi conclusivi. HBO si era limitata ad un vago "aprile". Adesso però, ...

L’annuncio che i fan di Game of Thrones stavano aspettando è arrivato : quando andrà in onda l’ultima stagione? : L'annuncio che i fan di Game of Thrones stavano aspettando è arrivato o, almeno, lo è in parte. Proprio poco fa in risposta alle richieste dei fan, HBO ha rivelato che presto annuncerà la data ufficiale d'esordio dell'ultima stagione della serie cult. Draghi, troni da conquistare e un'ultima grande sfida che potrebbe andare in scena proprio nel finale di serie e di stagione, ma quando prenderà il via tutto questo? Quello che sappiamo fino a ...

Kit Harington : «Quando ho pensato “mollo per sempre Game of Thrones”» : Game of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataGame of Thrones 7: l'ultima puntataIl momento in cui Kit Harington ha pensato che con Game of Thrones era ora di darci un taglio definitivo è arrivato sul set dell’ottava e ultima stagione della serie, provato dalla fatica e dalle ...

Al via il primo prequel di «Game of Thrones» : ecco tutto il cast : Naomi WattsJosh WhitehouseNaomi AckieDenise GoughJamie Campbell BowerSheila AtimIvanno JeremiahGeorgie HenleyAlex SharpToby RegboIl progetto inizia a prendere forma, mattoncino dopo mattoncino. Dei cinque prequel di Game of Thrones annunciati dall’autore della saga George R.R. Martin, la HBO ha deciso di iniziare da The Long Night, titolo provvisorio del primo capitolo del nuovo franchise che, come sappiamo, sarà ambientato migliaia di ...

Kit Harington felice che i suoi futuri figli vedano come si è innamorato di Rose Leslie in “Game of Thrones” è la dolcezza in persona : Ti scioglierai The post Kit Harington felice che i suoi futuri figli vedano come si è innamorato di Rose Leslie in “Game of Thrones” è la dolcezza in persona appeared first on News Mtv Italia.

Game of Thrones - ecco il cast della serie prequel : Naomi WattsJosh WhitehouseNaomi AckieDenise GoughJamie Campbell BowerSheila AtimIvanno JeremiahGeorgie HenleyToby RegboAlex SharpMentre si assottiglia l’attesa per l’arrivo dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones (e iniziano a circolare le prime immagini ufficiali), si torna a parlare anche della serie prequel che Hbo sta preparando per non lasciare orfani gli appassionati delle avventure di Westeros. La nuova ...

Fortnite - cross over con Game of Thrones? Ecco tutti gli indizi - : Se siete fan di Fortnite e allo stesso tempo di Games of Thrones , allora quello che stiamo per dirvi potrebbe essere molto interessante per voi. Come riporta il sito Dexerto.com , sembrerebbe esserci ...

Game of Thrones spinoff : cast di giovani attori per il prequel ambientato migliaia di anni prima : Aprile è sempre più vicino e così anche l'ultima stagione di Game of Thrones - Il Trono di Spade: come ormai sappiamo da diverso tempo, gli ultimi episodi di sempre di questa serie tv cult andranno in onda a partire da quel mese su HBO negli Stati Uniti e in Italia su Sky Atlantic. Autori, produttori e fan diranno e leggeranno la parola FINE, ma non sarà La Fine.Sicuramente arriverà una nuova serie tv di Game of Thrones - Il Trono di ...

Svelato il cast del prequel di Game of Thrones - HBO punta a una versione teen della serie originale? : La HBO ha Svelato l'intero cast del prequel di Game of Thrones. Mentre l'attesa per l'ultima stagione si avvicina, con l'ottavo capitolo che andrà in onda da aprile, il network via cavo prosegue i lavori sul primo spin-off legato alla saga fantasy - il cui titolo è ancora sconosciuto e non sarà The Long Night come inizialmente si pensava. Dopo Naomi Watts e Josh Whitehouse, il cast del prequel di Game of Thrones si allunga con una parata di ...

Friends è la serie campione del binge-watching 2018 : dopo 15 anni dalla conclusione - Rachel e i suoi amici piacciono più di Game of Thrones : Friends è la serie più “bindge-watched” del 2018. Già, un prodotto televisivo tra i più classici, oltretutto conclusosi ben 15 anni fa, registra ancora un numero di spettatori da capogiro anche al cospetto di Game of Thrones, Black Mirror e compagnia seriale. I dati parlano chiaro. Secondo una ricerca di Tv Time su un campione di circa 12 milioni di spettatori, primariamente tra i 18 e i 34 anni, la sitcom prodotta dalla NBC e andata in onda dal ...

«Game of Thrones 8» : l’incontro epico tra Daenerys e Sansa : Game of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneGame of Thrones, il finale della settima stagioneEra uno degli incontri più attesi dell’ottava e ...

Game of Thrones - Sansa incontra Daenerys : le prime immagini della nuova stagione : Mancano circa tre mesi al ritorno di Game of Thrones , conosciuto in Italia come Il Trono di Spade , che ad aprile tornerà con l'ultimissima stagione, la numero 8, che decreterà la fine della storia. ...

Jason Momoa - il Khal Drogo di Game of Thrones è l’uomo più bello del mondo : L’uomo più bello del mondo nel 2018? Ma ovviamente Jason Momoa, il Khal Drogo di Game of Thrones, che è piombato nelle sale a fine anno (da noi, in Italia, dal primo gennaio) con il nuovo film della DC Comics Aquaman. Si sa, con gennaio arrivano ovviamente bilanci e resconti sull’anno appena trascorso e capita di dover assegnare premi e così ha fatto il collettivo di critici indipendenti inglesi TC Candler, che ha premiato proprio ...

HBO ha mostrato le primissime immagini dell'ottava stagione di Game of Thrones : L'attesa per l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade in Italia) non potrebbe essere più spasmodica. La messa in onda della prima puntata è prevista per l'aprile 2019, senza avere ancora una data meglio definita. L'ultimo episodio della settima stagione, invece, è stato trasmesso nel 2017. Si capisce che i fan della serie siano praticamente sulle spine e pronti a cogliere ogni minima anticipazione. Quello che quindi HBO ...