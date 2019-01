Epidemia di hantavirus in Argentina | 10 morti Il governo dispone l’isolamento

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Sono 28 i casi diregistrati finora in, mentre il bilancio deiè già salito a 10. Il focolaio dell’sembra essersi sviluppato all’inizio di dicembre nella città di Epuyén, tra le montagne argentine nella provincia del Chubut.Gli esseri umani possono essere infettati dall’attraverso il contatto con urina, saliva o escrementi di un roditore infetto. Il virus può causare malattie potenzialmente mortali, tra cui febbre emorragica e sindrome polmonare daIlargentino, tramite il segretario alla Salute Adrian Pizzi, fa sapere l’isolamento degli infetti auspicabilmente dovrebbe aiutare a contenere la diffusione e a eradicare il virus entro prossime settimane, mentre si lavora con l’istituto batteriologico Malbran per “determinare con precisione lo stato dei pazienti, dal momento che non ...