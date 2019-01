politicamentescorretto.info

: RT @TwittGiorgio: Tsipras si inchina alla Merkel. Così Atene si è arresa a Berlino - Rosy32413136 : RT @TwittGiorgio: Tsipras si inchina alla Merkel. Così Atene si è arresa a Berlino - Damianodanny1 : Tsipras si inchina alla Merkel Atene si è arresa a Berlino - CosimoDAmico4 : Tsipras si inchina alla Merkel Atene si è arresa a Berlino -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) E in questi tempi, la Germania ha deciso di passare al piano B : non solo inserimento nell'economia greca e nella finanza, ma anche in politica interna e internazionale. I legami cfra Cdu e l'...